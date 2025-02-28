法官不斷居間協調　陳智菡曝柯文哲解除禁見檢辯交手細節

▲柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因案遭羈押，近日因其父柯承發過世聲請解除禁見通信，以便治喪；北院昨裁定解除禁見12天，限定對象為柯的媽媽、妻子、妹妹與弟弟。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（28日）透露，當時有爭取能不能再多一點時間、不要只到3月10日，因為告別式完後還有誦經等儀式，但檢察官非常堅持，最後經法官居間協調，仍裁定到解除禁見到3月10日。

過去每逢228，柯文哲都會進行一日北高的活動，今年柯雖然遭羈押中，但民眾黨仍維持傳統，由黨主席黃國昌率領黨公職參與此次活動。還特別從柯被關押的土城看守所出發，象徵要讓柯感受到「從一個人變成一群人」。

參與活動的陳智菡在換棒休息時，於直播過程中談到昨日法院的狀況。她轉述，在法庭當下，陳佩琪不斷幫柯文哲爭取解除禁見的時間，而法官也不斷追問期限是到什麼時候？告別式是3月10日，那希望聲請解除羈押禁見到什麼時候？這當然是希望聲請越長時間越好，因為不是告別式結束儀式就做完，後面還有誦經等儀式。

陳智菡透露，當時有爭取能不能再多一點時間、不要只到3月10日，但檢察官非常堅持，認為既然是為了告別式申請，基於人倫考量勉強可以答應，但就到3月10日。

陳智菡直言，法官其實蠻幫忙，一直在居間協調，盼檢、辯兩方可以協調出一個大家都可以接受的時間，「檢方還是很硬，還講了一句話印象深刻，稱『這次討論不是在討論告別式當天能不能出去家祭』等等」；陳認為，當下就沒有人在說這個，大家是在討論能不能解除至親的羈押禁見。

陳智菡透露，檢方還對法官說，「法官你大概知道我在講什麼」，而法官也說，不希望到時候評議出來的日期，檢方不同意還要一直提抗告。陳說，評議出來後雖然沒有很滿意，但法官講了一句話很重要，「他覺得如果有這需求，那你們就先接受到3月10日」；她直言，法官非常幫忙、是有同理心的法官。

