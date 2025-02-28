《哪吒2》出品人盼「台灣放行上映」　李遠：完全沒有來申請

▲文化部長李遠(小野)。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後票房亮眼，藍營媒體人也喊話盡快在台上映，中國國台辦稱，有近40萬條台灣網民評論呼籲盡快在台灣上映這部電影，希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲。對此，文化部長小野今（28日）受訪時表示，台灣要上中國大陸電影，要抽籤或得獎，這部電影完全沒有來申請，申請後也要配合相關程序，整件事為什麼搞成這樣？還滿荒謬的。

《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）在中國大陸票房長紅，該片出品人、光線傳媒董事長王長田，近日接受大陸央廣總台旗下新媒體《看台海》近日訪問提到，已做好在台灣上映的一切準備，相關的拷貝、版本都已備好，但能否在台上映是未知數，「大陸方面沒有任何障礙，障礙主要來自於台灣方面的限制」。

國台辦發言人朱鳳蓮也指出，好電影自然有吸引力，很多台灣同胞在大陸已經看了這部電影，有近40萬條台灣網民評論呼籲盡快在台灣上映這部電影，希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲，讓更多優秀大陸電影進入台灣影院，讓台灣同胞能欣賞更多優秀文化產品。

對於《哪吒之魔童鬧海》電影上映議題，小野今出席228活動受訪時表示，這件事情滿荒謬的，台灣要上中國大陸電影，要抽籤或得獎，而且這部電影完全沒有來申請，申請後也要配合相關程序，整件事為什麼搞成這樣，還滿荒謬的。

文化部昨也回應，依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」，中國電影進入台灣數量以每年10部為限，每年由電影片發行業提出申請後，影視局以公開抽籤方式決定核發許可順序。但《哪吒2》近2年並無提出申請，未來若有在台映演規劃，可以依規定提出申請。

文化部也表示，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，我國現行對陸片進口配額制度及配額數量，相較中國尚屬開放，另考量電影配額涉及市場機制與商業利益，經多次邀請電影業界人士諮詢，共識仍以抽籤方式決定，以維持公平性、正當性。