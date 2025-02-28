美甲師「富貴包」纏身！頸椎退化痠麻復健沒用　這些職業都中鏢

▲美甲師需長期低頭駝背工作，容易導致肩頸臂痠痛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

現代人生活離不開3C產品，長時間低頭滑手機、使用電腦，加上工作壓力大、姿勢不良，導致頸椎問題日益嚴重，過去常見於中老年人的頸椎間盤突出，如今也找上年輕族群，神經科醫師點名，尤其長期維持同一姿勢工作的砂石車司機、白領上班族，更易出現軟骨退化，建議每隔1小時就要起身伸展。

53歲江先生是一名電子工程師，長期窩在電腦前工作，5年前開始出現肩膀酸痛，當時並不以為意，沒想到半年前開始，隨著體重增加，身形也出現改變，大肚腩、烏龜頸、富貴包找上門。起初夜裡睡覺常覺得左側肩寶到手臂不斷抽痛，逐漸變成整天痠麻痛、肩頸臂僵硬，讓他苦不堪言。經檢查，確診為頸椎第四、五、六節椎間盤突出壓迫神經。

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另一名41歲張小姐則是美甲霧眉師，則因工作需要，長期低頭工作，3、4年來頸肩臂痠麻痛、僵硬無力，手指靈活度也受到影響。她嘗試各種方法，包括貼布、藥膏、按摩、復健等，但效果有限。檢查結果顯示，她的頸椎第五、六、七節椎間盤突出壓迫神經。

▲阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治這2位患者的阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師表示，頸椎退化問題過去常見於50歲左右的中老年人，但近年來，由於3C產品的普及、工作型態的改變，頸椎間盤突出的患者年齡層明顯下降。常見職業是長期動用頸部到手臂力量的，如低頭車布的裁縫師、菜市場剁豬肉攤商、檳榔捲包手。

此外，長期縮在狹小空間，需要左顧右盼卻又無法伸展的聯結車、砂石車駕駛，以及長時間維持同一種姿勢工作，又太過專心而忘記活動身軀的白領工作者，如會計、工程師、建築師，他們常密集趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化。正因為長期姿勢不良，頸椎盤退化者身形上有龜頸駝背等特徵。

▲工程師頸椎第四五六節椎間盤突出接受手術，住院3天後即返家，回診評估無須復健。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美甲霧眉師接受頸椎第5/6/7節頸椎椎間盤置換手術，現已恢復正常生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對江先生和張小姐的病情，鄭傑陽醫師建議他們接受「活動式人工頸椎間盤」置換術。除了能能解除神經壓迫，緩解疼痛，還能保留頸椎的活動度，減少對鄰近節段的影響。兩人術後都已恢復正常生活。

鄭傑陽指出，長期姿勢不良，是導致頸椎間盤突出的主要原因。患者常見的症狀包括頸肩臂痠麻痛、僵硬無力、手指麻木等，嚴重者甚至會影響睡眠、工作和生活。

▲鄭傑陽醫師建議低頭族要多起身活動，將頸部向後伸展。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲已罹患頸椎間盤突出者，側邊伸展恐致病情惡化。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄭傑陽建議，要預防頸椎間盤突出，首先要改掉「低頭族」的習慣，避免長時間維持固定姿勢，每隔1小時起身活動，做一些頸部伸展運動，例如雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後伸展。不過要注意的是，罹患頸椎間盤突出者，不需要執意強化頸部肌肉，例如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，容易使頸椎間盤突出惡化，也無益於緩解症狀。