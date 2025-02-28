　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美甲師「富貴包」纏身！頸椎退化痠麻復健沒用　這些職業都中鏢

▲▼美甲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美甲師需長期低頭駝背工作，容易導致肩頸臂痠痛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

現代人生活離不開3C產品，長時間低頭滑手機、使用電腦，加上工作壓力大、姿勢不良，導致頸椎問題日益嚴重，過去常見於中老年人的頸椎間盤突出，如今也找上年輕族群，神經科醫師點名，尤其長期維持同一姿勢工作的砂石車司機、白領上班族，更易出現軟骨退化，建議每隔1小時就要起身伸展。

53歲江先生是一名電子工程師，長期窩在電腦前工作，5年前開始出現肩膀酸痛，當時並不以為意，沒想到半年前開始，隨著體重增加，身形也出現改變，大肚腩、烏龜頸、富貴包找上門。起初夜裡睡覺常覺得左側肩寶到手臂不斷抽痛，逐漸變成整天痠麻痛、肩頸臂僵硬，讓他苦不堪言。經檢查，確診為頸椎第四、五、六節椎間盤突出壓迫神經。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名41歲張小姐則是美甲霧眉師，則因工作需要，長期低頭工作，3、4年來頸肩臂痠麻痛、僵硬無力，手指靈活度也受到影響。她嘗試各種方法，包括貼布、藥膏、按摩、復健等，但效果有限。檢查結果顯示，她的頸椎第五、六、七節椎間盤突出壓迫神經。

▲▼阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治這2位患者的阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師表示，頸椎退化問題過去常見於50歲左右的中老年人，但近年來，由於3C產品的普及、工作型態的改變，頸椎間盤突出的患者年齡層明顯下降。常見職業是長期動用頸部到手臂力量的，如低頭車布的裁縫師、菜市場剁豬肉攤商、檳榔捲包手。

此外，長期縮在狹小空間，需要左顧右盼卻又無法伸展的聯結車、砂石車駕駛，以及長時間維持同一種姿勢工作，又太過專心而忘記活動身軀的白領工作者，如會計、工程師、建築師，他們常密集趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化。正因為長期姿勢不良，頸椎盤退化者身形上有龜頸駝背等特徵。

▲▼工程師頸椎第四五六節椎間盤突出接受手術，住院3天後即返家，回診評估無須復健。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工程師頸椎第四五六節椎間盤突出接受手術，住院3天後即返家，回診評估無須復健。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼美甲霧眉師接受頸椎第5/6/7節頸椎椎間盤置換手術，現已恢復正常生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美甲霧眉師接受頸椎第5/6/7節頸椎椎間盤置換手術，現已恢復正常生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對江先生和張小姐的病情，鄭傑陽醫師建議他們接受「活動式人工頸椎間盤」置換術。除了能能解除神經壓迫，緩解疼痛，還能保留頸椎的活動度，減少對鄰近節段的影響。兩人術後都已恢復正常生活。

鄭傑陽指出，長期姿勢不良，是導致頸椎間盤突出的主要原因。患者常見的症狀包括頸肩臂痠麻痛、僵硬無力、手指麻木等，嚴重者甚至會影響睡眠、工作和生活。

▲▼阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭傑陽醫師建議低頭族要多起身活動，將頸部向後伸展。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲已罹患頸椎間盤突出者，側邊伸展恐致病情惡化。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄭傑陽建議，要預防頸椎間盤突出，首先要改掉「低頭族」的習慣，避免長時間維持固定姿勢，每隔1小時起身活動，做一些頸部伸展運動，例如雙手向側邊彎曲呈現「W」字，同時頸部緩緩向後伸展。不過要注意的是，罹患頸椎間盤突出者，不需要執意強化頸部肌肉，例如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，容易使頸椎間盤突出惡化，也無益於緩解症狀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港LaLaport「停車1小時200元」炸鍋！　業者：目前
金正恩下令做好「核武戰備」
樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」　胸墊當眾移位被看光
台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角
派出所長戰酒店！被設局拍照　遭記過拔官
賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

教育部再禁大陸7所軍工大學交流　鄭英耀：避免關鍵技術被竊取

蛇年到卻仍「汙名纏身」　玉山國家公園分享與蛇和平共處撇步

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

美甲師「富貴包」纏身！頸椎退化痠麻復健沒用　這些職業都中鏢

228連假「小三通」擠爆！首日5370人創高峰　400多人等船位

國道5路段紫爆！龜速10多公里　塞成「大型停車場」

勞動部計畫圓夢！　22歲身障青年侯美秀翻轉人生

填資料IG抽獎「抽中蘋果手機+9萬元」　慘被騙40萬！警1句破解

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

教育部再禁大陸7所軍工大學交流　鄭英耀：避免關鍵技術被竊取

蛇年到卻仍「汙名纏身」　玉山國家公園分享與蛇和平共處撇步

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

美甲師「富貴包」纏身！頸椎退化痠麻復健沒用　這些職業都中鏢

228連假「小三通」擠爆！首日5370人創高峰　400多人等船位

國道5路段紫爆！龜速10多公里　塞成「大型停車場」

勞動部計畫圓夢！　22歲身障青年侯美秀翻轉人生

填資料IG抽獎「抽中蘋果手機+9萬元」　慘被騙40萬！警1句破解

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

美眾議員提法案　若中國侵台將公開中共高官資產

「祝融號」新發現！　火星中低緯度曾存在古代海洋

金門女誤信「中大獎」陷阱！要開啟網路轉帳　警銀聯手成功阻詐

拒絕職場霸凌！花蓮推動員工協助方案　諮商師：勇敢向侵害說不

數學天賦驚人！7歲當大學客座教授　12歲天才神童上大學了

南港LaLaport停車1小時200元網炸鍋　業者：目前已撤下

雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部正式揭牌服務

勇士萌神柯瑞狂飆56分　賽後「原味球衣」得主是老媽

花蓮分署連假後首拍！土壤肥沃農地　還有空拍畫面可看

國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

騙2國中生多買飲料、爆米花...還暗槓餐點　威秀影城認了

生活熱門新聞

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

酸民嘴秋被告！486曝和解金笑翻：光想就爽

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

228傳七星連珠　香港風水師籲丟7物品

3／1頭牙別拜錯！土地公手持「3種寶物」神效不同

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

北投70年知名小吃闆娘　控夫羞辱24年

法拉利超跑霸佔2車格　照片戰翻

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

邱泰源巡視前先清場？護理師：病人塞病房

台南13歲學生疑遭霸凌亡　教育局回應了

快訊／228一早塞國道！　國一湖口-竹北爆「紅潮」

228連假暖如夏31度！　下週「春雷乍響」驟冷不到10度

更多熱門

相關新聞

加完油不禮讓機車猛撞　騎士噴飛

加完油不禮讓機車猛撞　騎士噴飛

昨(27日)下午5時許，高雄大社區中山路發生一起交通事故。一輛汽車從加油站駛出左轉時，未禮讓直行的機車，導致機車高速撞上，機車騎士更騰空飛起重摔，所幸意識清楚，僅手腳擦挫傷。現在肇事瞬間畫面曝光。

高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流

高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨　殘存皮肉成比對關鍵

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨　殘存皮肉成比對關鍵

同車友人然驚叫！高雄男嚇到失控　保時捷慘遭殃

同車友人然驚叫！高雄男嚇到失控　保時捷慘遭殃

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

關鍵字：

高雄阮綜合醫院神經外科鄭傑陽富貴包烏龜頸頸椎間盤突出

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

川普關稅重擊！費半血崩逾6％　台積電ADR跌6.95％

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

資生堂千金「生5寶」泳裝照見妊娠紋！她高EQ回14字

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面