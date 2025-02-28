強化戰力！高雄市府4局處首長異動　新任青年局長僅35歲

▲高雄市政府發布一級局處首長異動，涵蓋副秘書長、農業、毒防、青年等局處。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（28）日發布一級局處首長異動，涵蓋副秘書長、農業、毒防、青年等局處。高市府表示，本次異動以兼顧世代、鼓勵創新、希望強化團隊戰力為主；陳其邁市長期許新任首長為高雄市民提供更好的服務，全力以赴，為市政努力，相關人事將於3月陸續到任。

▲新任高雄市政府副秘書長王宏榮。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府指出，副秘書長一職由經發局副局長王宏榮接任，王宏榮基層出身，歷任社會局、人事處、稅捐稽徵處、大樹區長、大寮區長及三民區長等職務，跨局處資歷豐富，勇於任事、善於溝通協調；自2016年任職經發局副局長至今已近9年，對產業生態非常了解，對高雄產業升級轉型有很大貢獻。

▲新任高雄市政府農業局長姚志旺。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府表示，農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，姚志旺兼具中央及地方行政經驗，歷任屏東縣政府農業處長、 農糧署南區分署長、農糧署副署長，任內開辦熱帶農業博覽會及農業大學，積極打造農產品牌、推動冷鏈系統、協助農產過剩及幫助農民應對天災侵襲。

▲新任高雄市政府毒品防制局長陳盈秀。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府指出，毒防局長林瑩蓉因其表示生涯另有規劃，向市長提出辭職獲准。毒防局長一職由前副秘書長陳盈秀接任。陳盈秀在公務生涯超過41年資歷，歷經阿蓮區長、小港區長、三民區長、民政局副局長、副秘書長，與地方互動良好，調和鼎鼐。

陳盈秀過去曾協助鳳山車站鄰近住戶搬遷等事宜，期許接任毒防局長後，能持續發揮所長，發揮跨局處協調能力，加強相關局處與毒品防制工作合作，並持續推動設置里辦關懷站。

▲新任高雄市政府青年局長林楷軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府指出，青年局長由市長室專門委員林楷軒接任。林楷軒今年35歲，政治大學法律學士、台灣大學法學碩士，在陳其邁擔任立委時擔任國會法案助理，之後隨陳其邁市長進高雄市政府擔任市長室專門委員，表現優秀。

陳其邁期許林楷軒接掌青年局後，能展現年輕人的創新想法與衝勁，協助推動高雄青年相關事務。