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以為卸任「不會再接到陳其邁電話」！蔡英文曝來電原因粉絲看傻

▲▼蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

▲蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

記者柯振中／綜合報導

前總統蔡英文卸任後較少出現在鏡頭前，平時較常透過社群軟體，向粉絲分享生活。她11日在臉書上透露，原先以為卸任以後，不會再接到高雄市長陳其邁的電話，沒想到對方卻為了吉伊卡哇的燈籠打電話給她，逗趣的影片掀起討論，也令粉絲讚爆了。

蔡英文11日在臉書上傳影片，當她收到吉伊卡哇燈籠後，在桌上研究了許久，還開口詢問「這個（輪子）要怎麼裝」，且過程中還發生輪子鬆動的小插曲，整組燈籠「吉度不穩」，蔡總統也動手「立吉維修」。

▲▼蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

▲▼蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

▲▼蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

經過了一段時間的研究，蔡英文終於將輪胎組裝完畢，提著2個吉伊卡哇燈籠，喊出「好」的時候，嘴角也露出藏不住的得意之情。

費了九牛二虎之力裝好燈籠，蔡英文忍不住調侃，原先以為卸任以後，不會再接到高雄市長陳其邁的來電，沒想到對方竟為了吉伊卡哇燈籠打來。蔡英文也不忘替陳其邁宣傳，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園，活動到這個週末（2月16日），地點在高雄愛河，喜歡吉伊卡哇的朋友，不要錯過了。」

▼組裝完畢以後，蔡英文露出了得意的表情。（圖／翻攝IG／蔡英文）

▲▼蔡英文卸任後接到陳其邁的電話，竟是為了吉伊卡哇燈籠。（圖／翻攝IG／蔡英文）

逗趣的影片曝光後掀起討論，不少粉絲對此出言直呼，「小英卸任了還不放過她，我太佩服我們家市長了」、「分不清楚哪個比較可愛，小英還是吉伊」、「小英總統真的是超吉可愛」、「小英得意的表情太可愛了」、「陳三歲跟蔡十歲，姐弟檔」、「其邁根本掌握了各種流量密碼啊。」

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