ET民調／六都市長滿意度！　盧秀燕奪冠陳其邁侯友宜列二三

▲ET民調公布六都市長滿意度調查。（圖／ETtoday民調雲提供。點圖放大）



記者崔至雲／台北報導

《ETtoday民調雲》今（21日）公布最新「六都市長滿意度排行」調查，結果顯示，台中市長盧秀燕以73.2%的滿意度排名第一，高雄市長陳其邁則以70.1%緊隨其後，新北市長侯友宜和台北市長蔣萬安的滿意度分別為63.7%及63.3%，兩人列第三與第四名，第五名為桃園市長張善政60.6%、第六名為台南市長黃偉哲54.1%。

進一步比較侯友宜與蔣萬安兩人施政滿意度僅些微差距，在抽樣誤差範圍正負值下（新北市抽樣誤差值為±2.93%、台北市為±2.77%）兩人成績在誤差範圍內：侯友宜施政滿意度為60.77%～66.63%、蔣萬安施政滿意度為60.53%～66.07%，兩人施政滿意度差距為0.24%～0.56%之間，在抽樣誤差範圍內於伯仲之間。

本次調查由ETtoday民調雲負責問卷設計、樣本抽樣、資料處理與統計分析；調查方法採用「EDM」方式進行通知，並以自建會員資料庫內的六都設籍民眾作為抽樣範圍，採等比分層隨機抽樣（proportionate stratified random sampling），確保各地區的樣本分布均衡。

在樣本規模部分，調查時間為2月2日到2月12日，對象為設籍於六都且年滿20歲以上民眾；樣本規模為六都總計回收有效樣本數為7,149份（台北市有效樣本為1,255份，抽樣誤差為±2.77%；新北市有效樣本為1,115，抽樣誤差為±2.93；桃園市有效樣本為1,140份，抽樣誤差為±2.90%；台中市有效樣本為1,149份，抽樣誤差為±2.89%；台南市有效樣本為1,162份，抽樣誤差為±2.87%；高雄市有效樣本為1,328份，抽樣誤差為±2.69%）。

樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據113年12月底年滿20歲之六都直轄市民眾性別、年齡、行政區人口統計資料，與113年底六都直轄市年滿20歲之民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

