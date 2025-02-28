日本3國高中生用ChatGPT寫程式！盜辦上百支門號轉賣　賺165萬

▲日本3名國高中生利用ChatGPT寫出程式，非法登入電信公司，並利用盜買來的帳密申請門號後轉賣獲利。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本警方破獲一起駭客非法登入電信公司註冊大量門號轉賣的案件，然而經過調查，3名嫌犯竟都是未成年，1人為高一學生、2人為國三生，目前皆以被逮。3人透過生成式AI開發不法程式，再使用盜買來的電信公司客戶帳密申請大量新門號，轉賣後取得高達750萬日圓（約新台幣165萬元）加密貨幣。3人同時盜刷信用卡，非法消費高達350萬日圓（約新台幣77萬元）。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》報導，警視廳27日指出，3名被逮的未成年男學生涉嫌在2024年5月至8月間利用生成式AI「ChatGPT」協助的開發程式，非法登入電信公司「樂天行動」（Rakuten Mobile）的系統，申請105個門號。

3人所開發的程式可自動輸入ID和密碼，一旦驗證成功，就會在該帳戶內新申辦門號至上限數量，並透過AI技術提升運行速度。經過調查，3人先是透過加密通訊軟體「Telegram」購買約33億組電信公司「樂天行動」（Rakuten Mobile）的客戶帳密，並成功非法登入樂天行動通信的系統約22萬次。

警方透露，嫌犯曾仔細研究各家電信公司的契約條款及驗證方式，最終鎖定樂天行動。由於NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank等其他電信公司的上限為5個門號，且申辦新門號時仍需再次進行身分驗證，但是樂天行動允許單一帳號申請最多15個門號，申辦新門號時也無需提交身分證明文件，才會成為嫌犯下手的目標。

主導此案的是來自滋賀縣米原市的15歲國三男生，他供稱，「樂天行動的門號數上限較高，且身分驗證較鬆散。」警方指出，16歲的岐阜縣高中一年級生負責開發入侵程式，而東京都立川市的14歲國三生則負責銷售非法取得的eSIM門號，三人疑似藉此獲得價值750萬日圓（約新台幣165萬元）的虛擬貨幣。

警方調查時還發現，這3名少年透過非法網站購買約1萬筆信用卡資訊，並盜刷這些信用卡，不法消費約350萬日圓（約新台幣77萬元），包括購買遊戲機等商品。