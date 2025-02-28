對中關稅又+10%！路透分析「川普真正盤算」　這情況恐遭反擊

▲川普的新關稅政策，引發全球經濟動盪。圖為2019年大阪G20峰會期間，川普與習近平在場邊會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普27日宣布，針對加拿大與墨西哥進口商品徵收的25%關稅，將於3月4日正式生效，同時也將額外對中國商品加徵10%關稅。對此，《路透社》撰文分析，川普背後的真正盤算，也指出北京可能反擊的時機。

《路透社》報導，川普現在又決定提高對中商品關稅，與他第一屆任期與北京展開貿易戰的做法如出一轍，也就是「系統性提高關稅，直到世上最大的2個經濟體之間，展開嚴肅的貿易談判為止。」

不過，如果美國對所有中國商品實施的新波關稅達到20%，北京可能就會加大反擊力道。根據美國普查局數據，美國去年一共從中國進口價值4390億美元的商品，其中很多都已經因為川普第一任期的貿易行動，面臨高達25%的關稅。

目前為止，中國僅對美國進口的能源及農業設備，徵收有限的10%報復性關稅。但北京致信美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）時表示，中美應該透過平等對話與協商，解決經貿領域的關切問題。

與此同時，加拿大與墨西哥官員27、28日將在華府會晤川普政府官員，試圖阻止新關稅的實施，因為這可能對高度整合的北美經濟體，造成嚴重打擊。

《路透社》也指出，加大關稅可能對中美經濟都構成風險，而現在中國正持續努力應對貧窮危機和疲軟的國內需求，美國的通膨與利率也都居高不下。