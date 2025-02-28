排除烏克蘭加入北約　川普：相信普丁會信守和平協議

▲川普堅稱普丁會在烏克蘭和平協議上信守諾言，更稱美烏礦產協議將成為烏克蘭的後盾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基預計當地28日將簽署美烏礦產協議，川普27日在白宮與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤期間提到，相信俄羅斯總統普丁會在和平協議上信守承諾。就在近日，川普受訪時排除烏克蘭加入北約的可能性，「我認為這也許就是整起事件的起因」。

衛報、基輔獨立報等報導，英國首相施凱爾在美烏簽署礦產協議的24小時之前與川普見面，敦促川普在達成和平協議的情況下為基輔提供安全保障。川普堅稱普丁會在烏克蘭和平協議上信守諾言，更稱美烏礦產協議將成為烏克蘭的後盾，美國工人在烏克蘭開採關鍵礦產將會阻止俄羅斯再度入侵。

川普也提到，俄烏戰爭和平協議預計很快就會達成，或者可能永遠無法達成。當被問及普丁是否可信賴時，川普稱「要信任並且核實」；至於這次和平協議是否涵蓋歸還烏克蘭被奪走的領土，川普說，「我們肯定會試著並拿回盡可能多的土地」。

此前川普曾被問需要作出什麼讓步才能結束戰爭，川普排除烏克蘭加入北約的可能性，「我認為這也許就是整起事件的起因」。

川普一直在推動俄烏迅速止戰相關談判，美國在沒有烏克蘭參與的情況下與俄羅斯舉行會談，且美國即將與烏克蘭簽署礦產協議。但這份礦產協議並不包含對烏克蘭的持續安全保障。

英國首相施凱爾敦促美國支持歐洲領導的維和部隊，但美英領導人會談結束之後並未宣布相關承諾。施凱爾提到，必須先達成協議，雙方各自團隊將會繼續討論確保未來停火持續的方法。

另一方面，法國電視台BFMTV引述法國外交消息人士說法指出，川普曾考慮要取消澤倫斯基訪美計畫，基輔曾收到來自華府的消息，稱與川普的會面不會如期舉行，但是川普和法國總統馬克宏會談之後改變心意，預計兩人28日將簽署美烏礦產協議。