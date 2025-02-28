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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

24小時緊急專線「剩12小時」　海基會：預算遭大幅刪減

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會27日宣布，由於預算遭大幅刪減，3月10日起，緊急服務專線的服務時間由原來的24小時，改為上午8時30分至下午8時30分。

海基會表示，本年因立法院刪減中央政府總預算約2075億元，政府補助海基會的預算也遭大幅刪減，海基會推動業務在有限經費下，必須因應進行調整。

海基會指出，其中，海基會緊急服務專線自91年設立以來，提供24小時的人身安全的緊急事件協處窗口，預計從3月10日起，調整緊急服務專線之服務時間為每日上午8時30分至下午20時30分，「造成不便之處，尚祈見諒。」

海基會服務專線設立23年，至今接聽近12萬通電話，平均每年接聽5000多通電話，處理的內容以證件遺失或過期等狀況為最大宗，其它還包含了人身安全事件（傷病、亡故）、失聯協尋、遭人綁架、非法監禁、因案件限制人身自由等。

據統計，海基會服務專線111年接通4558通、112年接聽10633通、113年接聽5428通，今年（114年）截至1月底接通477通。

▼海基會文書驗證櫃檯。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會文書驗證。（圖／記者蔡紹堅攝）

海基會秘書長羅文嘉7日曾在例行記者會上預告，海基會的預算被砍，業務一定要調整，他希望一些跟人民權益重大相關的事項不要受到影響，「有些業務也許可以暫緩或規模縮小，但有些業務沒有辦法縮減，比如文書驗證，如果縮減了，將影響兩岸人民的往來，婚姻、就學、工作等。」

羅文嘉提到，海基會的預算很大一部份來自陸委會的補助，這次在立法院二、三讀中，分別有兩案，一案是國民黨的提案刪除7千萬元，另一案是民眾黨的提案刪除2千8百多萬，兩案加起來將近1億元。

羅文嘉強調，海基會今年度編列處理兩岸相關事務的業務費用也只不過9千多萬，換句話說，海基會推動和處理兩岸相關事務的費用等於是「零」了。

有立委認為海基會應該考慮增加自籌款項的比例，羅文嘉坦言，他已計算過，加上刪減的部分，得自籌將近兩億元，佔原來預算的比例大約是57%，將近六成，「我想應該不合理。」

▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

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