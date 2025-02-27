海基會董座：努力恢復兩岸對話　有不少「夠份量人士」協助

▲海基會董事長吳豊山。（圖／翻攝海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會第12屆董監事第6次聯席會議27日下午召開，董事長吳豊山在會上透露，他持續在為恢復兩岸對話努力，過程中有不少「夠份量人士」好意協助。

吳豊山在會議開場進行致詞，他表示，海基會的主要職責除了日常交流事務外，就是設法恢復兩會對話，促進兩岸和平，「海基會和海協會的對話功能自2016年蔡英文總統上任後，即告中斷。對岸的說詞是蔡前總統未答完『九二共識』的考卷。」

吳豊山提到，賴清德總統時明言「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對岸解讀為「一邊一國」、「兩國論」，絕不接受，並表示希望我方回到「九二共識」。

吳豊山說，他自11月4日接任海基會職務起，就鄭重表示，「兩岸最高領導人既然都主張和平發展，那麼希望海協會與海基會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）



吳豊山指出，11月13日，國台辦發言人針對本他的發言表示，「必須以『九二共識』為基礎，兩岸才能恢復對話。」他當天回應，「假如1992年兩岸曾經達成什麼共識，那麼共識中一定有中華民國的位置，因此對岸應該說清楚，在所謂『九二共識』當中，中華民國擺放在哪一個位置？」

吳豊山說，11月27日，國台辦發言人在回答「人民日報」詢問時，以7百多字長稿，解說「九二共識」的要旨就是求同存異、擱置爭議，但7百多字當中沒有一句話、一個字說明中華民國在「九二共識」中的位置。

吳豊山提到，他當天回應，自1992迄今已過33年，兩岸從來沒有針對2000年才出現的所謂「九二共識」有任何討論，但對岸卻對「九二共識」多次任意擴大其意涵，我方當然不能接受，因此建議對岸「基於交流對話、和平共榮以增進兩岸人民福祉」的善念，讓歷史翻頁。

吳豊山認為，爭論「九二共識」並非政府當前政策，他之所以與對岸隔空爭論，目的是要突顯對岸藉口「九二共識」阻斷對話之粗魯與謬誤，「如今對岸既然說不出中華民國在所謂『九二共識』中的位置，爭論當然到此為止。」

吳豊山也批評，對岸刻意不與民選的民進黨政府互動，卻與在野黨和地方縣市政府水乳交融，實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為。

吳豊山強調，川普上任後，美中台關係出現新變化，但美國也好、中共也好，一定都知道和平才是唯一的光明大道，因此他願意繼續抱持審慎樂觀的態度，看待兩岸的未來。

吳豊山還說，針對恢復兩岸對話，他持續多方努力之中，也有不少「夠份量人士」好意協助，如有具體的進展，他會隨時向大家報告。