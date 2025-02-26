轟「藍白砍預算影響中華隊」是惡毒謊話　柯志恩曝刪凍真實數字

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中華隊25日成功贏下世界棒球經典賽資格賽關鍵戰役，取得明年經典賽正賽門票。回顧賽事，中華隊晉級之路走得艱辛，吃下兩場敗仗後，更有傳聞稱是「藍白砍預算影響中華隊情蒐與成績」。對此，國民黨立委柯志恩今（26日）還原真實刪凍預算數字，她表示，造謠國家隊又發癲了，經典賽情蒐經費都編在｢運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，惡言中傷比巴拉刈還「毒」。



柯志恩表示，去年中華隊奪冠致勝原因很多，其中情蒐奏效，這次經典賽也由同一團隊負責情蒐，經費都編在｢運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，謠言說因藍白砍預算，影響情蒐和比賽成績，全是惡毒抹黑的大謊話。

柯志恩指出，為了保障更多經費發展運動競技，98年立院三讀通過，將運動彩券盈餘專供主管機關發展體育運動之用，並成立了｢運動發展基金」，將有關運動人才培訓、辦理大型國際賽事交流、運動訓練環境改善、輔導辦理亞奧運、世大運等重要賽會全部都由本基金支出。

柯志恩再指，114年度基金來源編69億多，今年2月中實際統計，因去年運彩銷售創新高、挹注運發基金超過70億元，加上基金之前餘額，今年運發基金支出高達83億7579萬多，若擔心體育署的公務預算刪凍會影響運動賽事，實在杞人憂天。

接著，柯志恩澄清，今年體育署的預算到底刪凍多少呢？說明如下，「體育署114年編列74億8234萬元、比去年54億1511萬多了20億元、增幅38.17%，審查結果小刪1億152萬元、比例只有1.36%，另『凍結』全民運動獎補助費2.12億預算中的2千萬元，注意『凍結』不是刪除，只要體育署提出報告說明清楚就可解凍動支」。

▼國民黨立委柯志恩還原刪凍預算真實數字。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩直言，如果說小刪體育署預算1.36%，就會影響棒球比賽，那真好比說一根牙籤會割斷手指那樣誇張，不要忘了前述｢運發基金」還有龐大經費，立委的職責是為人民看守荷包，全民熱愛體育，朝野都願給予體育經費最大支持，但對於行政部門所編列的預算，基於監督也不能閉起眼睛、照單全收。

柯志恩批評，尤其今年中央政府總預算高達3.1兆、創下歷史新高，而許多科目億來億去、令人眼花撩亂，過去各部會包括體育署前身的體委會，不是沒有發生浮編、浪費之情事，甚至還爆發貪瀆弊案，民進黨在野時監督預算毫不手軟，為何換了位置，面對在野黨的審查就呼天嗆地，反嗆「活不下去」，還讓側翼三不五時造謠中傷，顯然這是為了大罷免而不擇手段。

最後，柯志恩提到，體育署公務預算三讀後仍有73億8081萬元、比去年增加19億6500多萬元，另外還有全民促進運彩熱銷，讓｢運動發展基金」大豐收。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）