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海鯤號傳4月海試恐跳票　徐巧芯：證明國民黨凍結50%預算合理

▲▼徐巧芯出席 韓國瑜接見日本 橫濱 靜岡華僑各界回國致敬團活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

潛艦國造海鯤號原型艦原本預定4月可進入海上測試（SAT），但卻傳出泊港測試（HAT）進度似不如預期順利，造成進度延遲，4月海試恐將跳票。國民黨立委徐巧芯今（25日）指出，海鯤號預算，國民黨一毛都沒刪除，就是希望能盡快完成海測、交艦。如果第一艘原型艦都做不好，憑什麼編列未來總共2780億的7艘預算？卻還要被抹紅成「擋國防預算」，如今也證明，國民黨針對潛艦國防預算是合理監督。

徐巧芯表示，國防部長顧立雄承諾，在海鯤號完成海測之前不會動支預算。而民進黨在委員會下了一個主決議，內容也是「海鯤號完成海測之前不得動支任何預算」。而國民黨，只凍結了50%，剩下一半待海測過後再行解凍。哪一黨擋了比較多的預算？清清楚楚，也都有相關紀錄可供查詢。

徐巧芯說，海鯤號一如國民黨的提醒，在泊港測試時就出了大包，也會延長海測的時間。她並引述《上報》的資深軍事記者的報導，首先，海鯤潛艦正在進行泊港測試（HAT）進度並不如預期的順利，因岸上供應電力電壓不穩定，導致燒掉多項次系統的零組件，且燒掉的數量超過預期，因備份零組件不足，而造成進度延遲。且不斷的有零組件被燒，已經超出預期，造成備份零組件不足，必須緊急採購才能讓HAT持續進行。第二、加上光電潛望鏡（光電桅杆）系統的液壓不穩定而不斷調校，日前才被民眾拍攝到安裝測試，種種因素，導致原定的4月進入海上測試（SAT）恐將跳票。

徐巧芯感嘆，本月23號發出的報導，目前並未看到國防部否認。若如新聞所述，這些問題目前尚無解決，恐影響4月海上測試（SAT）期程。也就是原定的九月可完成海測、11月交艦的計畫太過於理想。事實上審查預算時，海鯤號就還有很多缺失尚未解決。如今更傳出海測時間會延長的九月開始，今年編列的後續艦預算可能根本用不到。

徐巧芯強調，所以國民黨審查時通過了海鯤號全部經費，甚至後續艦提供50%可支用，但第一艘原型艦一如藍營所預測與建議的，當時泊港測試就有數十項缺失需改正，因此認為應該先完成原型艦以後，再編列後續七艘艦艇為佳，果然如先前所擔憂的，就連泊港測試都出了預期外的大問題。目前泊港測試的電力來源完全是靠「岸上的供電系統」來運作，若連在岸際供電電壓都能不穩到這種程度，在岸上測試問題都這麼大，誰敢下水測試？海軍人員的生命安全不需要受到保障？

徐巧芯質疑，海鯤號的錢全都給了，卻做不好、做不到，難道不用對未來的2780億元後續艦做強力監督嗎？審查預算，看緊民眾的荷包，保護屆時要下水測試的官兵，是立法委員的天職，如今還要被抹紅成「擋國防預算」，實在是毫無道理。如今證明，國民黨針對潛艦國防預算是合理監督，凍結的數額更比民進黨的主決議還少，並且對於泊港測試、海上測試的進度有所質疑，現在都成了事實。如今證明了先前藍營的擔憂，當初的各種抹紅，誰來還公道？

徐巧芯重申，國民黨希望打造好的潛艦，讓海軍弟兄無需懼怕，能夠安全使用，而不是為了趕時間草草了事。目前看來，與先前的計劃落差太大，若媒體報導為真，那真的是一大危機，不容忽視。

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