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醫院加護病房賠錢「重症醫師大逃亡」　蘇一峰痛揭健保制度太畸形

▲▼台大醫院大廳，急診候床病患太多得至大廳等候，台大急診。（圖／ETtoday資料照）

▲台灣各醫院急診壅塞問題已久，有時急診候床病患太多，必須至大廳等候。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

全台急診一床難求，加護病房也拉警報。北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，現在連北台灣首屈一指的某醫院，也因為加護病房不賺錢，不花錢聘請值班醫師，而是請院內醫護共體時艱，「這就是健保制度畸形的方法，讓重症醫療賠錢！重症醫療救人科別持續萎縮！」

蘇一峰在臉書表示，如果醫師會插管、急救重症等一身功夫，結局可能是值班值到老。他指出，現在連北台灣首屈一指的醫學中心，也因為加護病房賠錢，兩手一攤、拒絕聘請加護病房的值班醫師，而是請加護病房主治醫師共體時艱、幫忙天天值班。

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他批評，健保給付制度不合理，重症病人的給付不足以讓醫院成本跟收益達成平衡，重症就是醫院的賠錢科，現在不僅醫院重症醫療救人科別持續萎縮，也導致「重症醫師大逃亡」、「胸腔重症醫師只剩兩成報考！」

蘇一峰指出，健保就是台灣重症醫療崩壞的推手，現在大醫院要靠門診與美食街停車場，賺錢補貼重症醫療，「重症醫師在醫院的薪水壓到最低，功德值做到最高...在醫院被操到爆。」

部分醫護深有同感，紛紛留言「能者過勞死」、「兒科急重症更慘」、「大眾只知道健保包山包海，卻不知道健保點值一直砍，正常應該要維持1，怎麼會砍到剩0.6-0.7呢？請問誰要當醫生救人呢？」

還有網友感慨「我怎麼好像看到《外傷重症中心》的劇情...」、「這部劇最近才剛追完」引發關注。

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