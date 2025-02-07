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病人拿來「猝逝名醫」藥單求助！他鼻酸1現象：70萬？別想了

▲感冒,看診,流感,病毒,確診。（圖／記者游瓊華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

醫界1現象令眾多醫師無奈！台大醫院院長吳明賢6日感嘆，因為外面用月薪70萬高薪挖角，有大醫院去年一口氣走了4名神經外科醫師，有些並非做原本神外工作，轉投入醫美等科別。對此，胸腔內科醫師蘇一峰也覺得心酸，分享最近一位門診病人拿著藥包來找他看診，「希望我開一樣的藥物給他，因為他的醫師過世了。」

蘇一峰今（7）日上午發文直呼，「全台急診拉警報，病人多到無床可躺！護理師出走關病房，缺病床問題全民一起受害！」急診醫師忙翻天，每分每秒狂救人，可是面對生死壓力超大，待遇卻不到醫美醫師的一半。

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隔幾個小時，他再度發文，提到上周有門診病人拿著榮總的藥包，希望他幫忙開一樣的藥，「因為他的醫師過世了」，而他看著藥包上醫師的名字，不禁鼻酸難過，正是春節前猝逝的北榮胸腔科名醫柯信國。

蘇一峰有感道，醫師能不理金錢誘惑留在重症救人，「像柯主任在榮總胸腔內科當主任，了不起就是二十幾萬…醫美的七十萬！？想都別想了！」他也不捨道，醫師一輩子救人做功德，如果不幸死了，最難過的還是家人與親朋好友，病人還是可以去找其他醫師解決問題，「家人沒有你，就什麼都沒有了…」。

台大醫院院長吳明賢6日談及健保制度，認為因為給付不合理、資源錯置，導致年輕醫生不願投入救命科別。他舉台大新竹分院為例，去年一口氣走了4名神經外科醫師，竟是因為外面用月薪70萬元高薪挖角，但離開台大也並非做原本神外工作，甚至轉投入醫美等科別，不應該讓醫師犧牲善良才能得到補償。

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