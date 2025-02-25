醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

▲今年過年後急診塞爆，部分醫院候床病患得至大廳等候。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台各大醫院急診壅塞持續未解，胸腔科醫師蘇一峰昨（24）日氣譙急診塞床是衛福部業力爆發，轟林靜儀「次長當到跟酸民側翼一樣」。在看到衛福部討論結果後，他氣呼「說一大篇屁話跟沒開會前一樣」，並提出幾點「都有做到醫療崩壞問題就解決了」，火大開批「不要只會用無效開會的把戲騙人民了！」

蘇一峰今日上午9點多就在粉專火大表示，面對急診壅塞，衛福部號稱開了會，「可是說一大篇屁話跟沒開會前一樣！」像是衛福部呼籲各醫院要靈活調度床位，但院方早已經在做了，「急診量爆滿（全國都知道了），中小醫院沒有缺床，只有大醫院缺床（所以呢？中小醫院同意嗎？）」這令他傻眼，「部長次長打太極拳就結束了，健保改革的事情呢？」

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隔了2小時左右，他再度發文，「小弟對於改善醫療崩壞的幾點建議：落實轉診轉院制度搭配醫學中心部分負擔加重、保障健保點值尤其急重症給付，廢健保總額與總額斷頭制，#基層醫護代表要能進入健保會！！」直呼這些都有做到的話，就能解決醫療崩壞問題了，火大開批「#不要只會用無效開會的把戲騙人民了」、「你們愛猴戲民眾不愛看。」