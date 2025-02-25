　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

▲▼台大醫院大廳，急診候床病患太多得至大廳等候，台大急診。（圖／ETtoday資料照）

▲今年過年後急診塞爆，部分醫院候床病患得至大廳等候。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台各大醫院急診壅塞持續未解，胸腔科醫師蘇一峰昨（24）日氣譙急診塞床是衛福部業力爆發，轟林靜儀「次長當到跟酸民側翼一樣」。在看到衛福部討論結果後，他氣呼「說一大篇屁話跟沒開會前一樣」，並提出幾點「都有做到醫療崩壞問題就解決了」，火大開批「不要只會用無效開會的把戲騙人民了！」

蘇一峰今日上午9點多就在粉專火大表示，面對急診壅塞，衛福部號稱開了會，「可是說一大篇屁話跟沒開會前一樣！」像是衛福部呼籲各醫院要靈活調度床位，但院方早已經在做了，「急診量爆滿（全國都知道了），中小醫院沒有缺床，只有大醫院缺床（所以呢？中小醫院同意嗎？）」這令他傻眼，「部長次長打太極拳就結束了，健保改革的事情呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔了2小時左右，他再度發文，「小弟對於改善醫療崩壞的幾點建議：落實轉診轉院制度搭配醫學中心部分負擔加重、保障健保點值尤其急重症給付，廢健保總額與總額斷頭制，#基層醫護代表要能進入健保會！！」直呼這些都有做到的話，就能解決醫療崩壞問題了，火大開批「#不要只會用無效開會的把戲騙人民了」、「你們愛猴戲民眾不愛看。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話
獨／全台最大重劃區地主！前立委楊文欣癌逝　享壽64歲
快訊／彰化最大廢墟「黃金帝國」　男14樓墜落全身碎裂亡
威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買
生第一胎可領14.6萬！　新手媽開心領紅包
辜仲諒爭取！12強台灣冠軍「一壘壘包」空運回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嚮往大胸部　妹子想洗日本泡泡浴「歐派嚕全身」！老司機曝潛規則　

蘇花改中仁隧道系統養護　3／3至31日南北向單車道管制通行

生第一胎可領14.6萬！這鄉鎮拚全力補助生育　新手媽開心領紅包

青少年自殺率逐年攀升！　台大醫：心理健康、同儕互動是主因

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

高鐵「飯店聯票」攜手4飯店集團　訂房購票7折起

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳　業者：未接獲顧客反映此情況

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

遠傳電信「傳深夜無訊號」　大票基隆用戶哀號：以為手機壞了

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

嚮往大胸部　妹子想洗日本泡泡浴「歐派嚕全身」！老司機曝潛規則　

蘇花改中仁隧道系統養護　3／3至31日南北向單車道管制通行

生第一胎可領14.6萬！這鄉鎮拚全力補助生育　新手媽開心領紅包

青少年自殺率逐年攀升！　台大醫：心理健康、同儕互動是主因

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

高鐵「飯店聯票」攜手4飯店集團　訂房購票7折起

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳　業者：未接獲顧客反映此情況

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

遠傳電信「傳深夜無訊號」　大票基隆用戶哀號：以為手機壞了

林志穎曬30年前舊照　親揭喜歡棒球原因

轟吳春城「沒錯幹嘛辭職」　吳崢：黃國昌調查壯促法了沒？

6月好轉 ！NAND Flash價格止跌　慧榮：下半年優於上半年

維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

找到了！蕭煌奇「開車地獄梗」源頭是超大咖天王：叫我載他出門　

快訊／台股收盤大跌279.59點　台積電跌20元至1055

折合新台幣僅34萬！TOYOTA日本還有「入門大空間MPV」　載貨超方便

新莊警5天破2起槍枝買賣逮4嫌！扣2把衝鋒槍+手槍　壓制畫面曝

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

年初二大樂透1.86億獎落2縣市　台彩曝雙重巧合

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

生活熱門新聞

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳！驚人背景曝光

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

明轉雨！　 鋒面報到時間曝

陳妍希8歲兒被爆從「北京國際學校」轉學　學費破百萬

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

曹興誠「下棋捐1500萬」　照片曝光

即／6縣市低溫特報！清晨急凍跌破10度

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

台西戰「先發莊陳仲敖是誰？」　最殺球種曝

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

曹興誠的1500萬捐款　旅美教授公開清大過往說法

台灣ICU病床人口比世界第一　醫曝關鍵主因

更多熱門

相關新聞

急診塞爆！護理師職缺破萬筆　醫療院所加薪18％留人

急診塞爆！護理師職缺破萬筆　醫療院所加薪18％留人

近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒消息，也讓護理師人力困境問題再次浮上檯面，根據1111人力銀行資料庫顯示，護理師的職缺數超過1萬筆，年增將近1成，且為緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪拚留任率，加薪幅度上看18%。

4歲女患「糖尿病」每天想吃甜食

4歲女患「糖尿病」每天想吃甜食

小腦袋爭議　林靜儀：不該對不明身分來譏諷回文有反應

小腦袋爭議　林靜儀：不該對不明身分來譏諷回文有反應

林靜儀嘲諷急診醫挨轟　卓榮泰：要謹言慎行

林靜儀嘲諷急診醫挨轟　卓榮泰：要謹言慎行

急診塞爆！　醫說出「關鍵字」：但沒人敢講

急診塞爆！　醫說出「關鍵字」：但沒人敢講

關鍵字：

醫療崩壞急診塞床衛福部蘇一峰醫護

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面