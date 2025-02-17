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柯爸病逝「回頭看是辛苦的無效醫療」　醫推測：等柯文哲出看守所

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯文哲父親柯爸柯承發。（圖／記者李毓康攝） 

▲柯文哲父親柯承發。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柯文哲去年8月於父親節影片中透露，柯承發騎腳踏車摔車後便住院。之後柯承發被檢查出罹患癌症，且10月中旬一度傳出病危通知，今（17）日白天，則傳出柯承發過世的消息，享耆壽94歲。對此，胸腔內科醫師蘇一峰認為，回過頭看，或許這半年多是「很辛苦的無效醫療」，可能是為了等待柯文哲出看守所。

蘇一峰在臉書粉專上發文表示，白天傳出柯文哲爸爸過世的消息，「辛苦了」，其實就過去的經驗，「腫瘤出現肺部積水治療，如果沒有標靶等藥物可以使用，預後都不是太好」，通常都是撐3個月到半年左右。

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因此回過頭來看，蘇一峰認為，這半年多是「很辛苦的無效醫療」，或許是為了等待柯文哲出看守所，「不然應該之前就放手了」。

柯文哲去年8月在父親節影片中透露，柯承發騎腳踏車摔車後便住院。後來柯承發被檢查出罹患癌症，且10月中旬一度傳出病危通知，因此柯家還緊急申請讓柯文哲戒護探視。後來柯爸病情稍有好轉，直到柯文哲於去年底、今年初獲得交保後，便幾乎天天到新竹台大分院探視父親。

柯文哲曾於2024年10月中旬、2025年1月22日、2025年2月15日三次申請離開看守所探視，最後一次探視（2月16日）時，是因處於昏迷狀態的柯承發在2月15日晚間傳出病危，因此由柯家人柯美蘭於當天晚上7時左右向台北看守所遞交病危通知書，而柯文哲則於2月16日凌晨0時59分離開台北看守所，並在凌晨2時左右到新竹台大探視，凌晨3時20分左右返回土城。

「柯爸」柯承發於17日早上8時40分過世，享耆壽94歲。據台北看守所表示，若柯家人檢具文件替柯提出奔喪申請，原則上會准許。

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