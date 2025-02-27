提升防災應變能力　台南後壁區辦理境況模擬桌上演習與避難收容演練

▲台南市後壁區公所27日舉辦「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升災害應變能力、強化社區防災韌性，台南市後壁區公所27日舉辦「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練，由後壁區長李至彬擔任指揮官啟動各任務編組整備，並由災害防救辦公室王雅禾參議擔任主推官，成大防災研究中心李心平副主任擔任說明官，日本NHK電視臺更特別派員來後壁區進行演練採訪拍攝。

本次演練分為兵棋推演及避難收容處所開設演練，並邀集轄區消防分隊、警政、民政、社政單位、學校、協作中心志工及社區居民共同參與演練，模擬各類災害發生時的應變處理及避難收容流程。以更接近實際災害發生的狀況下進行想定及推演，以及從無到有的開設2處避難收容處所的實兵演練，期透過本次演練來驗證後壁區防災體系的運作更加完善、縱向及橫向的聯繫更加緊密，以厚實整體防救災量能，確保各單位在緊急狀況下能迅速啟動應變機制，降低災害帶來的影響，並讓民眾熟悉避難流程，提升自救互救能力。

台南市長黃偉哲對此次後壁區辦理的境況模擬桌上演習與避難收容處所開設演練表達高度肯定，並表示市府一直以來積極推動韌性城市，除了持續精進災害應變機制，也透過跨單位合作、社區防災演練及防災教育推廣，讓防災意識深入每一個家庭。黃偉哲市長強調，未來市府將持續投入資源，強化災害整備、提升救災能量，並完善避難收容處所的設備與運作機制，確保災害來臨時，市民能夠安全避難，減少傷亡與損失。

消防局長李明峯指出，台南市地處地震帶且常受颱風、豪雨影響，防災工作需未雨綢繆，而避難收容機制更是保障民眾生命安全的重要一環。他強調，防災不是單一機關的責任，而是需要政府各單位、民間團體及社區共同合作，才能發揮最大效能。而此次演習透過情境模擬，驗證了災害發生時的應變能力，也讓各單位在實戰中發現問題、精進應變作為，以達到減災避災的目標。