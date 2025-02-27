至少10綠委罷免案出現幽靈連署　「被連署」民眾都曾加入國民黨

▲民進黨召開「挺公民、護民主-捍衛公民權益，國民黨才是真惡罷！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台掀起大罷免浪潮，然而，罷免綠委的案子卻屢傳冒名連署情況，民進黨今（27日）召開記者會指出，期本黨已有10位立委，接獲選區民眾遭到冒名連署，顯見以不正當手段進行報復性罷免罪證確鑿，希望檢調徹底調查。國民黨近期指控民進黨惡罷，但種種行徑顯示國民黨才是「真惡罷」，而公民團體站出來是要「罷惡」，希望罷掉惡意傷害國家、傷害民主的立委。

民進黨發言人韓瑩表示，近期包含名嘴造謠民進黨開價八位數喬立院院長，遭民進黨提告求償，昨日判決出爐名嘴敗訴，以及傅崐萁造謠民進黨中央買媒體，發言人吳崢也已要求24小時道歉，否則將提出告訴。顯見民進黨不再容忍國民黨針對民進黨公職的抹黑造謠，皆會蒐證提告，遏止歪風。

此外「挺公民、護民主」律師團成立短短十天，已經接到不少案件，最多的樣態就是幽靈連署。包括王美惠、陳冠廷、李坤城、黃捷、許智傑、王定宇、蘇巧慧、吳琪銘、林俊憲、陳俊宇等10位立委，皆接獲選區民眾遭冒名連署案件。其中王美惠、陳冠廷選區兩位民眾已提告，而李坤城、黃捷、許智傑、王定宇則已赴檢調告發。

韓瑩表示，10位立委幽靈連署的狀況中，共通點是民眾在多年前曾加入國民黨，因此懷疑是國民黨擁有其個資，而未經民眾同意擅自抄名冊冒用。在民進黨立委被罷免的選區，當地更是沒看到連署站，就忽然冒出大量連署書，非常可疑。其中，遭冒用民眾提告後，罷免王美惠領銜人立刻宣布收手，停止二階連署。顯見以不正當手段進行報復性罷免罪證確鑿，希望檢調徹底調查。

律師團召集人黃帝穎指出，現階段全國各地都有相關罷免的活動，但罷免團體有真、有假，真的罷團，到處設連署擺攤向民眾爭取連署；假的，就是看不到各地大街小巷去設點，也看不到向人民爭取參與連署罷免，但是他們卻還可以提出罷免的數量。同時，很多民眾他曾經可能加入過國民黨，沒有參與連署，卻收到這個連署的查詢單。

黃帝穎說明，而抄名冊恐涉及三大犯罪條文，包括，涉偽造私文書，可處五年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處三年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。因此，我們已看到陸續有民眾或立委去告發追究相關領銜人的法律責任，要擔任領銜人就要承擔他應有的法律風險，若沒有具體擺攤，也沒有去設連署點，卻拿出連署書，此部分可能已涉及違反相關的法律紅線。

律師陳又新表示，近日更收到國民黨立委選區裡，各地公民團體做出第一階段提議之後面臨行政部門不當違法介入查水表的事件，花蓮縣的情形尤為嚴重。花蓮縣民政處長明良臻要求實際查核，不論是媒體報導、簡訊或調查報告皆顯示，確實有命令下達，要求公務員前往查核。然而，此種查核方式可能造成寒蟬效應，使民眾對於連署產生恐懼，形同以實際查核手段壓制公民意見，做法極為離譜。