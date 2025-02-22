　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪4疑點：誰這樣對話？

▲▼陳建州范瑋琪。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

▲黑范夫妻遭質疑將流感傳染給大S。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，享年48歲，令外界震驚又不捨。大S好友「黑范夫妻」范瑋琪、陳建州遭質疑是將流感傳染給她的人，范瑋琪21日忍不住公開與醫師的對話自清，引發熱烈討論。律師林智群看了對話後，不禁滿頭問號，提出四個疑惑，「她在對話當下，就打算拿這個東西出來用了吧？」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」轉貼對話截圖，「范范為了洗白，竟然公布跟醫生之間對話？還放IG，還上了新聞？」他質疑，「重點是，有誰會在公布對話當下，會寫『醫生名字』，前面還寫『醫院名稱』的？」認為范瑋琪在對話當下，就打算把對話拿出來用了，並在留言處直呼「為什麼我都沒有醫生的LINE？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友也紛紛留言，「那個對話裡，醫生的回覆寫的（范范） ，一般人的對話不是通常會寫（你）沒有怎樣怎樣，感覺很不真實」、「重點是她第一次發文跟第二次發文，醫生PO文的時間不一樣」、「有沒有傳染力跟吃特效藥有關係嗎」、「多做多錯， 真的是離譜。」

范瑋琪21日PO出一段與醫生的對話，對方表示：「最近看了大S的新聞，也覺得非常非常難過，同時也看到你們相關的新聞，覺得你們也很無辜，為了不想你們有所自責，我可以說明一下，其實你在小孩住院時也吃了xofluza，隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了（因為你吃了特效藥）。」

接著又說，「范范並没有得流感，只是咳了2個月，應該是黴漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
遇臨檢！車門一開「炸出6猴」　跳護欄狂奔
反骨狂出事「邰智源走鐘獎一句話」說中了！　網推：預言家
快訊／延長賽再見安打！2：1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝
武漢實驗室發現「新型冠狀病毒」！　恐有傳人風險
快訊／西班牙超狂三振！　尼加拉瓜連兩天延長賽
快訊／西班牙滿壘又中計！　9局上1：1尼加拉瓜
常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最高檢察署庭院櫻花樹盛開　吸引賞鳥人士、攝影愛好者

台灣燈會要看要快！　桃市府：寶可夢、進擊的巨人確定不延展

陽明交大公布6傑出校友　疾管署長莊人祥領軍抗疫獲表揚

范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪4疑點：誰這樣對話？

食道癌初期無明顯症狀　3惡習全來致癌率79倍...醫：快戒掉

他用1惡劣方式「外送餐點免費吃」實測過關　網罵爆：乞丐耶

獨／櫃哥櫃姐快看！台中新光三越將分4大區域開放　時間方式曝

東吳大學餐廳驚見大麻交易　校方：承包商個人行為「非賣給師生」

「外國人知道台灣就是台灣！」她飯店遇古巴人　一聽台灣就比1手勢

對患者說「我食指比那短」遭炎上　婦科名醫委屈：她先開玩笑

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

最高檢察署庭院櫻花樹盛開　吸引賞鳥人士、攝影愛好者

台灣燈會要看要快！　桃市府：寶可夢、進擊的巨人確定不延展

陽明交大公布6傑出校友　疾管署長莊人祥領軍抗疫獲表揚

范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪4疑點：誰這樣對話？

食道癌初期無明顯症狀　3惡習全來致癌率79倍...醫：快戒掉

他用1惡劣方式「外送餐點免費吃」實測過關　網罵爆：乞丐耶

獨／櫃哥櫃姐快看！台中新光三越將分4大區域開放　時間方式曝

東吳大學餐廳驚見大麻交易　校方：承包商個人行為「非賣給師生」

「外國人知道台灣就是台灣！」她飯店遇古巴人　一聽台灣就比1手勢

對患者說「我食指比那短」遭炎上　婦科名醫委屈：她先開玩笑

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

賞燈女跌倒摔斷門牙！桃園警急送醫　集體蹲地「超級尋牙任務」

郭子乾台上飆罵王偉忠：我為什麼要跟豬演戲！　放狠話「立刻從地球消失」

花蓮犬貓3合1絕育起跑！浪浪也納入　貓咪未植晶片明年開罰

0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助　行政院政委視察關心

最高檢察署庭院櫻花樹盛開　吸引賞鳥人士、攝影愛好者

味全龍飛沖繩帶12投　火腿交流戰排定曹祐齊先發

開箱北海道頂級溫泉別墅！沐浴雪白山林間享絕美日出

隔壁棟有人賣車位他心動！大票一看「是這種」搖頭：別了吧

自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：今天不做明天會後悔

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

生活熱門新聞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

台灣第一女優登外媒！　「收入驚人」讓家人也想拍

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

新一代莒光女神！正妹主播驚人背景曝

大姑2理由不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

經濟艙夫妻「要毛毯不蓋」偷偷做1事　他怒：丟台灣人的臉

廚佛Fred「開箱私宅」分享爸爸經！

獨／櫃哥櫃姐快看！台中新光三越開放進館方式曝

能跑能跳！他點名「坤達是逃兵大王」　遭網轟

新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊

台大生「擠上1堂課」超狂　網笑：以為簽唱會

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

更多熱門

相關新聞

陳沂聲援黑范「控傳染大S有些牽拖」！

陳沂聲援黑范「控傳染大S有些牽拖」！

大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎病逝，享年48歲，令外界震驚又不捨，然而她的好友「黑范夫妻」范瑋琪、陳建州，卻遭酸民質疑是將流感傳染給她的人，讓范瑋琪昨（21日）公開與醫師的對話自清，引發熱烈討論。對此網紅陳沂直言，傳染大S的指控「有些牽拖」，但也坦言不解范瑋琪為何出面自清。

「我食指比那短」遭炎上　婦科名醫：很委屈

「我食指比那短」遭炎上　婦科名醫：很委屈

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

「辦藍白喊政治迫害、辦綠喊內鬥」　律師：廉價政治口水傷害法治

汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！律師曝1機會

汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！律師曝1機會

花蓮配獲1400劑流感疫苗　11類族群免費接種

花蓮配獲1400劑流感疫苗　11類族群免費接種

關鍵字：

大S范瑋琪流感傳染醫師律師林智群

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面