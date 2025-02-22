范瑋琪「PO醫師訊息」駁傳染大S　律師揪4疑點：誰這樣對話？

▲黑范夫妻遭質疑將流感傳染給大S。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，享年48歲，令外界震驚又不捨。大S好友「黑范夫妻」范瑋琪、陳建州遭質疑是將流感傳染給她的人，范瑋琪21日忍不住公開與醫師的對話自清，引發熱烈討論。律師林智群看了對話後，不禁滿頭問號，提出四個疑惑，「她在對話當下，就打算拿這個東西出來用了吧？」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」轉貼對話截圖，「范范為了洗白，竟然公布跟醫生之間對話？還放IG，還上了新聞？」他質疑，「重點是，有誰會在公布對話當下，會寫『醫生名字』，前面還寫『醫院名稱』的？」認為范瑋琪在對話當下，就打算把對話拿出來用了，並在留言處直呼「為什麼我都沒有醫生的LINE？」

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網友也紛紛留言，「那個對話裡，醫生的回覆寫的（范范） ，一般人的對話不是通常會寫（你）沒有怎樣怎樣，感覺很不真實」、「重點是她第一次發文跟第二次發文，醫生PO文的時間不一樣」、「有沒有傳染力跟吃特效藥有關係嗎」、「多做多錯， 真的是離譜。」

范瑋琪21日PO出一段與醫生的對話，對方表示：「最近看了大S的新聞，也覺得非常非常難過，同時也看到你們相關的新聞，覺得你們也很無辜，為了不想你們有所自責，我可以說明一下，其實你在小孩住院時也吃了xofluza，隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了（因為你吃了特效藥）。」

接著又說，「范范並没有得流感，只是咳了2個月，應該是黴漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重。」