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半夜訂位拉麵店　2小時後取消「被收1000元訂金」他愣：沒人情味

▲▼拉麵叉燒肉疑沒熟。（圖／翻攝PTT、Google評論）

▲取消訂位被收1000元訂金。（圖非文內提及店家／翻攝自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

有網友透露，在凌晨1點預訂了當天中午的位子，但因為突然有事，2小時後就取消訂位了，卻被收了1000元訂金，而且套餐大概800元，讓他很不解也感到委屈，「覺得很沒人情味，體會到網路上說拉麵店一堆規則的種種」。貼文掀兩派討論，有人批評店家坑錢，但也有人認為，應該先看清楚規則再消費。

有網友在Threads發文，凌晨1點預約當天中午的位子，看到有空位便立即下訂。2小時後，因發現無法前往，於是取消訂位，卻被收取1000元的訂金。原PO理解訂金的用意，也了解餐廳備料不易，但認為兩小時內的操作並未實際影響到店家的運作，特別是在深夜時段。

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原PO表示，「但是我這兩小時的操作，應該沒有實際影響到店家的操作啦，畢竟就是兩小時而已，而且是半夜」；不過，他也坦承失誤，「自己手癢結果要賠掉這1000元，而且他的套餐也大概就800元，我沒去吃只是讓店家白賺，也沒讓他損失，覺得很沒人情味～我也沒特別喜歡吃拉麵，下次也不會想再吃就是了」。

貼文曝光，有網友認為店家很坑，「要付訂金我就不去了，拉麵而已」、「去吃800要賠1000到底是三小」、「拉麵店以為自己是米其林餐廳，還扣訂金阿」、「有規定訂金比例啊，這個可以投訴」、「請他跟消保官說明自己的職人精神啊」、「斂財到有夠狠的」、「這訂金收得也太不合比例吧」。

不過也有網友持不同意見，「如果店家白紙黑字寫清楚規則，還要被你這樣發文，他應該比你更委屈」、「店家有提前告知遊戲規則，消費者也同意，那就QQ惹」、「這種玩法訂位當下就要付錢了」、「覺得收太高了，但是你自己也有不對，看了人家規矩，你也接受才下訂吧」、「沒看清楚店家訂位規則，這叫活該不叫委屈」。

本文獲原PO授權轉載。

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