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店旁租砲房！寵物餐廳老闆出軌女員工「1週3次」　闆娘提告結果曝

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲寵物餐廳老闆外遇女員工租砲房，闆娘提告獲賠80萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／桃園報導

桃園中壢一間由一對夫妻共同創立的人氣寵物友善餐廳，去年老闆娘出面控訴爆出老闆與女員工有著長達4年的不倫關係，震驚許多粉絲和客人。老闆娘提告後，桃園地院認定老闆與女員工侵害配偶權，判賠80萬元。

老闆娘去年在臉書發文透露，她4年前懷孕時因身體非常不舒服，因此應徵員工來協助，「但沒想到小三就是我的員工」，自己過去一直把對方當成是朋友，會聊女生的話題、跟「男友」感情的話題，但後來才知道對方口中的「男友」就是她老公，甚至在她生小孩、顧小孩時，對方還與她的老公在店的附近租了一間「砲房」。

老闆娘坦言，這間店有非常多回憶，但她更希望的是，在這間店發生的所有壞事都會隨著這間店一起結束，之後在新的店重新開幕時，她也會重新振作起來。最後她也語帶哽咽喊話「我一定可以，我會加油」。

根據判決，老闆娘於2019年結婚，婚姻關係存續中，但丈夫卻與女員工交往，自2022年6月間起至2024年6月間止，以一週2至3次之頻率，於汽車旅館或租屋處，發生性行為等親密行為。二人間已逾越結交普通朋友之一般社交行為，請求賠償200萬元。

女員工坦承有侵害配偶權，但否認有達到情節重大，願意賠償20萬元；老闆則表示妻子所說都是真實的，願意賠償65萬元。

法院認為，老闆與女員工發生性關係，侵害其配偶權，二人不否認，並有切結書在卷可稽，審酌被告二人屬故意為侵害配偶法益之行為，及被告二人侵權行為之期間、次數，原告所受損害情形以及兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，判決老闆跟女員工應連帶賠償80萬元。可上訴。

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