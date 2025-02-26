彰化大賣場「停車場活春宮」賓士後車廂門半開狂晃　被爆是慣犯

▲彰化一間賣場驚傳有人在停車場內活春宮。（圖／threads/drekyun321授權）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化一間賣場26日驚傳活春宮事件，有網友在地下停車場目擊，一對情侶直接將賓士車的後車廂門打開，並在後座發生性行為，完全不在意周圍的車輛及消費者。據悉，該賣場目前已針對此事提告。

該名網友26日在threads上發文，表示在彰化某賣場的停車場內，一輛賓士的後車廂車門半開，雖然看不清楚車內駕駛的長相，卻可以看到一人坐在另一人身上。原PO無奈地說，「真的覺得在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」。

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原PO向《ETtoday新聞雲》表示，影片是在2日晚間9時許拍攝，當時賣場正要關門，很多消費者都去停車場要開車離開。許多人都目擊賓士活春宮的行為，且持續約8、9分鐘。

網友看完紛紛留言，「太誇張了吧」、「哥追求的是一份野外刺激感，你各位不懂啦」、「果然買賓士的人的思維跟我們庶民不一樣」、「不是不關門，是怕在密閉空間激烈運動，消耗過多氧氣而缺氧的防禦性措施」。

此外，有網友表示，過去曾在員林一間大賣場看過這輛賓士，同時也是在停車場內活春宮，「他上次在員林某賣場做，他是什麼隨機刷新的NPC嗎」。

《ETtoday新聞雲》提醒，根據刑法第235條《散佈猥褻物品罪》，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。