公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

▲ 6名男子深夜在公園集體性交，被警察逮個正著。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國社群媒體近日瘋傳一段影片，一群男子深夜在高速公路下大開性愛趴，絲毫不顧來往車潮與路人眼光，當眾露天野戰，被警察拿手電筒一照頓時嚇得如鳥獸散。網友還揭露，事發地點已成為同志團體群交集散地，有時周末甚至聚集上百人大規模肉體交流。

Thaiger報導，網路曝光的影片可見，6名男子聚集在曼谷挽卿縣一座公園裡的柱子旁，趁天黑後露天野戰，被巡邏員警逮個正著，用手電筒加上吹哨子大聲驅趕，眾人才嚇得倉皇逃跑。網友對此紛紛打趣留言，「這是警察的錯，你們打斷他們的性福」、「警察應該因為打擾人們的快樂受到指控」。

有網友指責，這群人應該去開房，而不是在公眾場所進行不雅行為，影響社會風氣。不過也有人指出，這些人就算有能力開房，仍偏好戶外或公共場所，可能是特殊癖好使然。

曝光這段影片的粉專還警告，當地已成為深夜性愛趴熱點，平日到凌晨2點仍有人逗留，周末甚至可能有上百人參與，呼籲民眾行經此地時多加小心。一名女網友爆料，這類群體通常會透過社交平台尋找有相同興趣的人，相約在特定地點見面，她的前夫就曾參加這類聚會。

網友還點名清邁700年體育場、恰圖恰公園、瓦奇拉本恰塔公園及曼谷拉瑪八世大橋下的公園等地點，都經常有人露天性交，且這種情形已存在多年，有些人甚至已有家室，仍會用假帳號加入特定社群，定期參加群交趴。

泰國刑法第388條規定，任何人在公共場所從事猥褻行為或故意裸露身體，最重可處5000泰銖（約新台幣4500元）罰款。此外，若拍攝並上傳不雅畫面，可能面臨最高5年監禁或10萬泰銖（約新台幣9萬元）罰款，且轉發者同樣觸法。