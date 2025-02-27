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社會 社會焦點 保障人權

大賣場停車場「賓士開門」活春宮　男女主角身分曝：真歹勢

▲▼加油、停車場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化大賣場停車場有車主進行人與人的連結。（示意圖，非本案發生地點／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間賣場停車場一輛賓士的後車廂車門半開上演「活春宮」，還被民眾拍下PO網，原PO無奈地說，「在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」。影片吸引超過530萬人次瀏覽，賣場已持影片向警方通報。據悉，男女主角為夫妻關係，表示純粹是一時興起，知道被人拍下PO網後也覺得很不好意思，警方已通知車主到案說明，將依妨害風化等罪嫌函送偵辦。

對此，彰化警分局泰和所表示，昨(26日)在社群臉書爆料公社發現一段不雅影片，確認該影片是在彰化市某賣場地下停車場，目前已經掌握涉嫌妨害風化嫌疑人，將通知車主到案說明，業者表示，「將針對公共場所的不當行為，會勸導或制止，會持續加強場內巡邏。」

這段在Threads上面發布的影片顯示，當時原PO進到賣場停車場時，突然看到1輛休旅車後方的車門半掩，竟然露出1個男性的臀部，賣力的在進行「人與人的連結」，當時引發不少人目測，影片曝光後引發網友熱議。

網友看完紛紛留言真的「太誇張了吧」，該段影片超過530萬人次瀏覽，原po已將影片刪除，昨夜賣場已向轄區泰和所舉報，警方立即根據影片上的車牌，已通知車主儘快到案說明。據了解，上演活春宮男女主角為夫妻，表示當下是一時興起，覺得很不好意思，警方後續將依涉妨害風化等罪嫌函送地檢偵辦。

▲彰化賣場「停車場活春宮」賓士後車廂門半開狂晃。（圖／drekyun321授權）

▲環海法律事務所長廖國竣律師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

針對此事件，環海法律事務所所長廖國竣律師表示，車內性行為的當事人可能觸犯《刑法》第234條第1項的「公然猥褻罪」，若行為人未關閉車門，可能被認定為有供人觀覽之意圖，最高可處一年以下有期徒刑或九千元以下罰金；此外，也可能違反《社會秩序維護法》第83條第2款，最高可處六千元以下罰鍰。

至於拍攝及散布影片者，若未經當事人同意，可能觸犯《刑法》第235條「散布猥褻物品罪」、第319條之3「散布性影像罪」、第319條之1「攝錄性影像罪」及第315條之1「妨害秘密罪」，分別可處二年、五年、三年以下有期徒刑或併科罰金。但若為蒐證則應非屬無故，而不成立刑法第319條之1「攝錄性影像罪」及第315條之1「妨害秘密罪」。
呼籲民眾從事性行為時應注意場合，並避免拍攝、散布他人私密影像，以免觸犯法律。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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