發財金6成變呆帳！泡麵土地公被迫停辦　福榕宮拆告示牌當做功德

▲芬園大竹福榕宮春節湧入祈福信眾，帶泡麵捐給廟方。（圖／許池沼提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉大竹村福榕宮與花壇鄉文德宮近年來都面臨發財金借貸呆帳問題，福榕宮以「土地公請吃泡麵」聞名，6年來農曆春節期間舉辦的600元發財金借貸活動，吸引眾多民眾參與，卻因高達6成的呆帳率，今年被迫停辦。 文德宮則開辦10年，累積約3000萬元借貸，2成呆帳約600萬元，已造成廟方不小的財務壓力。

▲花壇文德宮開辦借發財金已有600萬呆帳。（圖／ETtoday資料照）

文德宮供奉「福德老爺」是清康熙渡海來台開基神尊，也是全球唯一由道光御賜官封，每年元宵節迎燈排總是熱鬧滾滾，廟方自2014年起，開辦求借發財金，至今借出3千多萬，卻累積600萬元「呆帳」，讓廟方直呼吃不消，只能裁減人力打平支出。

▲芬園大竹福榕宮今年春節湧入祈福信眾，帶泡麵捐給廟方。（圖／許池沼提供）

福榕宮副主委許池沼表示，廟方自2019年起，每年在大年初一到初六，舉辦借發財金活動，每年都有數百人借貸，借期一年，但催繳效果不彰，連續6年高額呆帳讓廟方難以負荷。

雖然廟方對未還款者抱持理解，認為可能是經濟困難、搬家或遺忘等原因，福榕宮今年決定停辦活動，並拆除相關告示牌，引發信眾惋惜。 廟方表示，若債務人未還款，也只能當作做功德。

▲福榕宮借發財金停辦。（圖／許池沼提供）