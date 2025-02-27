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阿伯士林夜市違規穿越馬路！警狂追跌倒不放棄...開出這張罰單

記者黃宥寧／台北報導

北市士林夜市日前上演一場「警匪追逐戰」，65歲張姓男子在基河路違規跨越車道，執勤的陳姓員警見狀立即上前攔查，未料張男竟突然拔腿狂奔，陳員當下緊追不捨，過程中一度不慎摔倒，但隨即爬起來繼續追捕，這場驚險的街頭追逐全程被現場民眾拍下。陳員確認張男無其他違法情事，依《道路交通管理處罰條例》第78條，開出500元罰單。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區65歲張姓男子違規穿越馬路還跑給警察追。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局表示，2月26日晚間8時許，陳姓員警在基河路執行交通執法時，發現65歲張姓男子違規橫跨車道，立即上前攔查。不料，張男見狀竟轉身就跑，在人潮擁擠的士林夜市「狂飆」數十公尺，場面相當驚險。

陳員見狀立刻展開追逐，但因地面濕滑不慎跌倒，仍迅速爬起繼續追趕。過程中，張男在人群中左閃右躲、東鑽西竄，試圖擺脫警察，但熱心民眾見狀也加入圍堵，最終警方成功攔截張男，讓這場驚險追逐畫下句點。

當警方氣喘吁吁地抓住張男時，第一句話便問：「你跑什麼？」沒想到張男一臉無辜地回：「沒有啊。」這讓員警哭笑不得，忍不住說：「你硬要跑，我覺得你有問題！」，進一步確認張男無其他違法情事，最後依《道路交通管理處罰條例》第78條，開出500元罰單。

士林分局呼籲行人應依規定走行人穿越道，勿任意穿越車道；本分局持續加強取締行人違規，民眾勿有僥倖心理。

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