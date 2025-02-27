猥褻女助理宥勝繳200萬換緩刑　是否回演藝圈？他雙手合十鞠躬

記者劉昌松／台北報導

在演藝圈有好爸爸形象的演員宥勝，因2016年間對女助理舔耳摸胸，被依強制猥褻判緩刑5年，需繳國庫200萬元確定，宥勝27日到台北地檢署繳錢後，與觀護人首度諮商約1小時才離開，僅表示一切依照程序處理，記者詢問會想再回演藝圈嗎？宥勝雙手合十鞠躬未回應。而他未來仍須定期向觀護人報到。

▲宥勝因犯強制猥褻罪被宣告緩刑5年，期間須定期回地檢署接受保護管束。（圖／記者劉昌松攝）

本名王宥勝的宥勝是在2023年間遭網友爆料，先後對3名女子性騷擾，案經民眾到台中地檢署檢舉告發後，移轉管轄到台北地檢署，檢察官調查，宥勝在2016年底，曾以順路送女助理為家為由，請女助理駕駛宥勝的車子到新北市新店區，宥勝接著以借用廁所名義進入女助理家中。

但宥勝上完廁所後，佯裝心情不佳，向女助理抱怨並走向女助理所坐的沙發，突然正面坐到女助理腿上，迅速解開女助理的內衣扣子，用舌頭舔耳朵，並撫摸胸部，因女助理持續反抗，宥勝才停止並離開。

宥勝對女助理犯下強制猥褻罪遭起訴，其餘性騷擾部分，因被害人未提告而簽結。宥勝試圖與被害人和解，但一審被判刑8月，上訴二審後，宥勝在法庭上以及媒體前公開道歉，仍被判刑8個月，但獲得緩刑5年免坐牢的機會，條件是繳庫200萬元，緩刑期間付保護管束，他也於今天前往地檢署繳清200萬元。