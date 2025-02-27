228連假國光客運「35條路線85折」　加碼抽獎送PS5、禮券

▲國光客運推出優惠和抽獎活動。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

228連假疏運今（27日）開跑，國光客運祭優惠鼓勵搭乘，除中長程35條國道客運路線推出平均85折優惠外，還加碼推出「抽獎」活動，搭車可抽PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等獎項。

國光客運表示，為使民眾多利用大眾運輸工具規劃返鄉、跨年、旅遊行程，國光客運配合交通部政策，2月27日起至3月2日止，提供中、長程地區及國五路線計35條，全票平均可享85折優惠，包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費。

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國光指出，配合「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。同時東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票或基本里程免費，減少轉乘所需花費金額，避免自行開車後飽受塞車之苦和停車位一位難求窘境。

此外，國光客運也加碼「抽獎」活動，國光客運表示，凡於活動期間內購買國光客運車票，即可參加抽獎，直到3月2日止，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等。

國光客運表示，為了提升民眾訂票便利性，今年即日起於LINE官方聊天室（https://lin.ee/Ttv2XMf）導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票 APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票時間。