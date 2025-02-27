台鐵清明連假加開153列車　3／5起開搶

▲台鐵清明疏運加開153列車。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

清明將有4天連假，台鐵公司規劃疏運期間全線加開153班列車，預估今年清明運能將比平日增加6.7%，清明連假車票將於3月5日凌晨0時起開放訂票。

因應清明連假疏運旅客，台鐵公司宣布，4月2日起至4月7日等6天清明疏運期間，全線將加開各級列車共計153班，其中包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。

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根據台鐵預估，今年清明疏運期間，全線運能較平日增加6.7%，與113年清明連假相比，平均每日增加2,031個座位數，平均每日增加68萬1,845座位公里。

台鐵公司表示，清明連續假期車票將自3月5日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車班次於3月6日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

此外，台鐵為加強疏運旅客，4月2日至4月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。