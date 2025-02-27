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一圖看氣溫「上沖下洗」！ 228連假熱飆30度　下周雨區擴全台

記者李姿慧／台北報導

今天（27日）華南水氣輸入，北部和東部零星飄雨，明天開始是228連假，天氣轉晴回暖，下周一局部高溫飆破30度，不過下周一晚間起變天，隨鋒面接近和冷空氣南下，下周一、二全台各地有雨，西半部雨最大，高溫從30度一路狂跌，下周三掉到18度以下，整天偏冷。氣象署提醒，未來一周天氣將面臨「上沖下洗」過程。

▲▼大陸冷氣團減弱，除早晚溫度偏低外，全台都是晴朗舒適的好天氣，一早台北市立動物園便湧入不少出遊的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲228連假天氣回暖，高溫可上看30度或以上。（示意圖／記者湯興漢攝）

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中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周天氣會經過「上沖下洗」過程，228連假到下周一回暖明顯，下周二有一道鋒面通過，後方冷空氣南下，溫度下降，下周二、下周三降雨機會高。

趙竑說明，今天到下周一台灣附近白天溫暖，其中228連假開始，各地高溫可到25度，甚至有些地方接近30度，近山區更有機會到30度以上，清晨低溫15到17度。

下周一晚間到下周二鋒面通過，後續冷空氣南下，溫度下降，其中下周一白天高溫仍高，河谷局部地區可到30度以上，下周二冷空氣下來，高溫降到20度，後續冷空氣越來越強，下周三各地溫度降到18度以下，因為水氣多，整天偏冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨將有三階段變化，趙竑分析，華南水氣往台灣移動，今天北部、東半部有零星飄雨，明天各地天氣穩定，環境偏東南風到南風，花蓮、台東、恆春半島有零星短暫飄雨，其他多雲到晴、可見陽光。

趙竑進一步指出，下周一降雨變明顯，一白天鋒面靠近，南部、花東和中部山區轉為陣雨，晚上鋒面靠近台灣附近，降雨轉陣雨或雷雨，各地降雨機率高，西半部容易出現較大雨勢。

下周三東北季風影響，華南雲雨東移，各地容易降雨，屬廣泛且持續性降雨，中部以北、宜蘭、花蓮整天容易下雨，其他地方為斷斷續續的間歇性降雨。

此外，228連假交通疏運恐受濃霧影響，今天起至3月3日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區；3月2日、3日基隆北海岸易有局部霧或低雲影響能見度。

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