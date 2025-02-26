　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場228疏運期估運量上看69萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，不少民眾規劃出國，根據桃園機場航班運量預報系統顯示，疏運期總運量估有69萬人次，平均日運量13萬至14.2萬人次，出境高峰為2月27、28日，機場公司則呼籲旅客提早抵達機場辦理報到手續。

桃園國際機場228連假疏運期為2月27日至3月3日共5日，根據運量預報，該5天疏運期總運量上看69萬人次，日運量最高14.2萬，其中連假前一天2月27日和連假首日28日為出境高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司預估，桃園機場出境尖峰時段為每日上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時至凌晨0時，入境尖峰時段為每日清晨5時、下午2時至5時、晚間8時至10時等6大時段。

因應228出國潮，機場公司表示，機場大聯盟各單位嚴加整備，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新資料，定時通報尖峰時段通關時間，提供各單位即時調度人力；海關、證照查驗、檢疫及安全檢查(CIQS)調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者依航班運能彈性調整人力；客運巴士彈性增班增加運能。各單位通力合作強化疏運效率，協助旅客順利通關。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲搭機小撇步。（圖／桃機公司提供）

桃機公司也呼籲旅客，旅客及早檢查護照效期是否為6個月以上；提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務；雙北旅客可多加利用機場捷運A1台北站、A3新北產業園區站等市區預辦登機完成報到及行李託運手續。

此外，旅客搭車前可預先確認安檢注意事項，行動電源、打火機及鋰電池等物品須隨身攜帶上飛機，切勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，提升通關效率及維護飛航安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明2地噴雨！下周鋒面襲台挑戰冷氣團
獅開1.6億大約給陳傑憲！曝已獲口頭同意
YTR徐海莉被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科
太離譜！中華隊轟進WBC「後勤卻出包」　防護員、訓練員被消失
賴政府開查！公職人員不得有大陸身分證　限2週內簽切結書
快訊／郭富城嫩妻拎14萬名牌包　機場當眾被搶劫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公公聽信「神奇礦物溶液」治百病狂喝　媳婦傻眼：那是漂白水

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

明天2地零星降雨　下周可能有冷氣團「氣溫明顯下降」

228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

日本網紅臉畫國旗！衝大巨蛋「替中華隊應援」：沒台灣的WBC會孤單

戀愛行為大解析！超準心測找出你的真實愛情面貌

「2025新北黑白切大賽」網路票選白熱化　3／6前參加投票再抽精選廚房用品

張經緯接防檢署副署長遭疑「跳級升官」　農業部駁：職等相同

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

公公聽信「神奇礦物溶液」治百病狂喝　媳婦傻眼：那是漂白水

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

明天2地零星降雨　下周可能有冷氣團「氣溫明顯下降」

228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

日本網紅臉畫國旗！衝大巨蛋「替中華隊應援」：沒台灣的WBC會孤單

戀愛行為大解析！超準心測找出你的真實愛情面貌

「2025新北黑白切大賽」網路票選白熱化　3／6前參加投票再抽精選廚房用品

張經緯接防檢署副署長遭疑「跳級升官」　農業部駁：職等相同

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝光　粉絲喊：郎才女貌

公公聽信「神奇礦物溶液」治百病狂喝　媳婦傻眼：那是漂白水

擁抱最多的中華隊！沙子宸返美不捨落淚：很珍惜不知有沒有下次

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

6屁孩朝工廠丟鞭炮釀大火　「多家工廠燒毀」損失1700萬！家長傻了

韓國2024年生育率攀升　9年來首見

新北市警局人事大調動　2線3至2線4異動85人

加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

推動「USR大學社會責任實踐」科展　中大、桃園市圖簽MOU

女師餵毒誘上床！至少10學生受害　她落網竟喊：都是減肥成功害的

#台中 16歲少年雙載遇逆向女 機車往前翻滾重摔！

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

已婚經理出軌女同事　人妻震驚：竟是婆婆女兒

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋

「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

曾峻岳直球對決！網見「1細節」讚捕手有料

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

更多熱門

相關新聞

228三天連假　警政署通令全台交通疏導

228三天連假　警政署通令全台交通疏導

228和平紀念日有3天連假，加上氣候回暖，全台可能湧現賞花、旅遊之車潮，為維護交通順暢與民眾假日行車安全，警政署責成全國警察機關加強整備，包含各警察機關轄內觀光景點、遊樂園區、國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，警方必定會適規劃疏導勤務，並配合縣市交通主管機關研商相關管制措施，加強突發路況處置，避免交通壅塞情況發生。

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

228連假合歡山賞「七星連珠」　賞星全攻略曝

228連假合歡山賞「七星連珠」　賞星全攻略曝

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

關鍵字：

出國機場桃機桃園機場安檢疏運228連假運量

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面