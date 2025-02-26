228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

▲桃園機場228疏運期估運量上看69萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，不少民眾規劃出國，根據桃園機場航班運量預報系統顯示，疏運期總運量估有69萬人次，平均日運量13萬至14.2萬人次，出境高峰為2月27、28日，機場公司則呼籲旅客提早抵達機場辦理報到手續。

桃園國際機場228連假疏運期為2月27日至3月3日共5日，根據運量預報，該5天疏運期總運量上看69萬人次，日運量最高14.2萬，其中連假前一天2月27日和連假首日28日為出境高峰。

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桃機公司預估，桃園機場出境尖峰時段為每日上午7時至9時、下午2時至3時、晚間11時至凌晨0時，入境尖峰時段為每日清晨5時、下午2時至5時、晚間8時至10時等6大時段。

因應228出國潮，機場公司表示，機場大聯盟各單位嚴加整備，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新資料，定時通報尖峰時段通關時間，提供各單位即時調度人力；海關、證照查驗、檢疫及安全檢查(CIQS)調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者依航班運能彈性調整人力；客運巴士彈性增班增加運能。各單位通力合作強化疏運效率，協助旅客順利通關。

▲搭機小撇步。（圖／桃機公司提供）

桃機公司也呼籲旅客，旅客及早檢查護照效期是否為6個月以上；提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務；雙北旅客可多加利用機場捷運A1台北站、A3新北產業園區站等市區預辦登機完成報到及行李託運手續。

此外，旅客搭車前可預先確認安檢注意事項，行動電源、打火機及鋰電池等物品須隨身攜帶上飛機，切勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，提升通關效率及維護飛航安全。