高鐵「飯店聯票」攜手4飯店集團　訂房購票7折起

▲「搭高鐵．住長榮贈哩程數」入住「采．寓」飯店，每晚4,288元起。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準國旅春遊，台灣高鐵「飯店聯票」攜手四大飯店集團，推出訂房加購高鐵票享7折起，另還有限量房型升等、贈門票等優惠。

高鐵「飯店聯票」攜手四大知名飯店集團推出優惠，包括晶華、長榮、國泰以及柯達等飯店，旅客透過四大飯店集團官網訂購專案房型，加購高鐵票，即享7折起優惠；各家飯店還有針對高鐵旅客，特別加碼房型升等、專屬好禮等好康。

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其中「搭高鐵．低碳環島住晶華」專案，提供旅客3月1日起至5月31日入住晶華集團旗下14家飯店，除加購高鐵票平日7折、假日77折優惠外，可抽「晶華國際酒店集團」豪華酒店住宿券，過往未曾購買過飯店聯票的晶華會員，將提供限量訂房優惠折扣碼。

以台南晶英酒店為例，入住海東客房3天2夜含單日早餐8,888元起，平日入住另享晶英貴賓廊Happy Hour及限量房型升等，再贈台南市美術館門票兩張；出示高鐵TGo會員，每房額外贈兩個環保提袋。

▲「搭高鐵．低碳環島住晶華」入住台南晶英酒店海東客房三天兩夜8,888元起。（圖／高鐵公司提供）

「搭高鐵．住長榮贈哩程數」專案則推出3月至5月入住長榮集團旗下7家飯店，加購高鐵票平日7折、假日77折優惠，及長榮航空哩程數500哩，完成住宿及搭乘高鐵後，可獲贈高鐵TGo會員500點。

以台中七期新品牌「采．寓」飯店為例，入住豪華樓層標準雙人房含2客「卡啡那CAFFAINA」餐點，每晚只要4,288元起，每房還提供卡啡那濾掛式咖啡包與星球工坊X長榮聯名爆米花。

另「搭高鐵．和逸慕軒舒眠遊」專案，3月至5月入住和逸慕軒飯店6館住房，加購高鐵票平日7折、假日77折優惠，並有「AMAZZING CLUB滿意客計畫」點數禮遇，以COZZI Blu和逸飯店‧桃園館為例，入住客房含早餐5,588元起，平日享房型升等，再贈COZZI Blu專屬助眠小物及舒緩果茶包。

「搭高鐵．暢遊台北住柯達」專案除加購高鐵票平日7折、假日77折優惠，平日還享限量房型升等，再加贈LINE GO綠能減碳車隊乘車金150元。以入住鄰近台北小巨蛋的柯達大飯店台北南京為例，商務客房含早餐每晚3,200元起。