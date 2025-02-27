澤倫斯基：礦產協議只是框架　美方尚未承諾實質安全保障

▲烏克蘭總統澤倫斯基將赴華府與美國總統川普會談。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，美烏礦產協議目前還只是「框架性」文件，並未包含具體的安全保障承諾，因此希望能與美國總統川普當面商討雙邊關係的未來方向。

CNN報導，澤倫斯基表示，該協議或將成為未來安全保障的一部分，但目前尚無具體步驟，因為此類安全安排需要與美國及歐洲共同協商。CNN取得的協議草案顯示，美國僅表態「支持烏克蘭獲取所需的安全保障，以建立持久和平」，但並未作出明確承諾。

根據烏克蘭官員透露，美烏已就該協議條款達成共識，澤倫斯基預計將在近日訪問華府，與川普進行會談。

該協議草案顯示，美烏將共同設立「重建投資基金」（Reconstruction Investment Fund），美方代表將由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）簽署，烏克蘭方面則由外長西比哈（Andrii Sybiha）簽署。

協議規定，烏克蘭政府須將未來國有天然資源資產（包括石油、天然氣及稀土礦產）的50%收益投入該基金，以吸引投資、發展並貨幣化其公共與私有資產。

草案特別指出，「為避免誤解，此基金的資金來源不包括烏克蘭現有的政府財政收入，僅適用於未來開發的資源。」此外，基金的具體治理與運作條款，將在初步協議簽署後進一步協商。

該協議卻在烏克蘭國內引發部分民眾擔憂，此前，美國政府曾要求獲取烏克蘭價值5000億美元的稀土與礦產資源，此舉遭澤倫斯基拒絕，他強調這等同於「出售國家」。

烏克蘭民眾對該協議的態度褒貶不一，基輔居民卓多連科（Oleksandra Zdorenko）受訪時表示，起初許多烏克蘭人對美方的條件感到「憤怒」，但如今她認為某些條款可能已做出調整，並相信政府不會簽署「不利於烏克蘭的條約」。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）26日也出面澄清，表示澤倫斯基不會簽署任何「奴役或殖民性條約」，而該協議將為烏克蘭的未來復甦奠定基礎。