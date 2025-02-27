補充兵源上俄烏戰場！　南韓軍方證實：北韓「再度」向俄國派兵

▲烏克蘭曝光俘虜北韓士兵的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月向俄羅斯派出兵力1.1萬、號稱「暴風軍團」的精銳部隊，為的就是前往庫斯克州前線與烏軍交戰，然而初期卻因不熟悉無人機等現代戰爭模式，而出現4000名兵力的死傷。如今，南韓軍方透露，北韓其實今年1至2月，再度派出兵力援俄。

根據《韓聯社》，南韓軍方多名關係人士今（27）日透露，北韓其實今年1至2月再度派出超過1000名以上的兵力前往俄羅斯，「今年1到2月，北韓軍部隊移動前往俄羅斯。我方掌握，北韓正準備追加向俄羅斯派出兵力。」

南韓軍方其他關係人士補充道，「據我所知，北韓向俄羅斯追加派出的部隊，其兵力規模超過1000人。因為一旦他們從清津港（搭船）離開、或是從羅津搭乘火車離開，就會抵達脫離我軍監視網的地區，因此目前無法掌握北韓軍部隊的具體位置。」

據悉，北韓從去年10月起派出1.1萬名兵力的部隊前往俄羅斯，他們先是在海參崴接受基礎軍事訓練後，前往俄羅斯西部庫斯克州前線，在與烏軍交戰時死傷4000名兵力。

報導指出，儘管北韓持續出現追加向俄國補充派兵的跡象，但這些追加派出的兵力是否被部署至庫斯克州前線，目前仍無法具體釐清。對此，南韓政府關係人士表示，「正持續密切注意相關動向」。