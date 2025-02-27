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川普上任首次內閣會議「目標今年刪32兆預算」　馬斯克承諾速辦

▲美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府26日宣布進一步削減聯邦支出，計劃進行大規模裁員，由領導政府效率部門的馬斯克（Elon Musk）主導，並承諾將迅速推動開支削減。川普政府目標在今年削減1兆美元（約新台幣32兆元）的聯邦預算，相較於目前6.7兆美元（約新台幣219.6兆元）的總預算，此舉恐對政府機構與公共服務帶來重大影響。

路透社報導，川普在內閣會議上重申，不會削減公共健康與退休福利等民眾高度關注的支出，這類項目約占總預算近一半，他強調，「我們不會碰這部分。」然而，自川普上任以來，他的政府已裁撤2萬名聯邦員工，凍結外援，並暫停多項基礎建設與科研計畫，但美國聯邦支出仍未見減少趨勢。根據《路透社》分析，川普就職首月政府開支較去年同期增加13%，主要因利息支出上升以及高齡化社會導致的健保與退休福利成本上升。

馬斯克在會議上直言，「若這種情況持續，國家將實際上破產。」他戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽，身穿印有「技術支援」（Tech Support）字樣的T-shirt，強調政府開支問題的嚴重性。

▲馬斯克穿著「技術支援」上衣，出席川普政府首次內閣會議。（圖／記者張靖榕攝）

▲馬斯克穿著「技術支援」上衣，出席川普政府首次內閣會議。（圖／記者張靖榕攝）

與此同時，川普正推動國會延長2017年減稅政策，這是他第一任期的核心財政立法，原定於今年底到期。根據無黨派機構「負責任聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）估算，2017年減稅措施已使美國債務增加2.5兆美元，目前全國債務已達36兆美元，而新一輪減稅可能在10年內進一步增加5兆美元財政負擔。

目前的裁員計畫主要針對尚未取得正式任用保障的試用期員工，但未來可能涉及更多正式職員。根據內閣會議前發布的備忘錄，政府計劃進行「大規模人員削減」，但未明確裁減人數；至今，已有10萬名聯邦員工接受買斷方案或遭解僱。各政府機構須於3月13日前提交具體裁員計畫，該日期正好是當前政府資金到期前一天。

川普表示，環保署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）已提議削減65%的環保署人員。此外，社會安全管理局（SSA）本周宣布關閉兩個負責民權與內部管理的辦公室，導致200名員工被迫休假。

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