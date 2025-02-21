不是學甲分局長！街友改稱「玉井分局就職」　警打臉：無此人資料

記者林東良、劉人豪／台南報導

女星薔薔（林嘉凌）近日在台中拍攝節目訪問男街友時，一名街友自稱曾擔任台南學甲分局長，當警官時就插乾股投資百家樂，慘賠4500多萬元。對此，學甲分局表示該男街友從未在警界任職，更不曾在分局擔任分局長；男街友今（21）日改說是在玉井分局任職，台南市玉井分局指出，該分局查無此員警資料。

▲台中街友今天改稱是在玉井分局就職，警方打臉說無此人資料。（圖／記者白珈陽攝）

女星薔薔分享訪問街友的影片，遇上一名男街友自稱在警界擁有26年資歷，1986年開始當警察，曾在台南警察局學甲分局當局長，更爆料當警官開始就乾股投資百家樂，最高一年可以賺進1800多萬元，錢來的很快，就在外面養小老婆，離開警職後又拿存款跟朋友繼續投資百家樂，後來養小老婆被發現因此離婚，投資的「生意」也在疫情期間慘賠4500多萬元，加上自己一直生病，把存款都花光了，最後被前妻趕出門，因此流落街頭。

不過學甲分局20日表示，經查證、比對1984年至今歷任分局長資料，未發現有與影片中男子相貌特徵相符者，除了不曾擔任台南學甲警分局的局長外，也沒有任何從警經歷，非警界人士。

男街友今出面接受採訪時改稱，是在玉井分局就職，解釋說生病後腦袋不清楚搞錯了，2010年離開警界，是警大45期畢業。

對此，台南市玉井分局指出，該分局查無此員警資料；台南市警局指出，從警政人事系統資料查核過，陳男查無任何從警資料