國中生被嗆等你成績！他隱忍3年學測考「數學15級分」神打臉　全網朝聖

▲國中生被嗆等你成績，他隱忍3年學測考「數學15級分」神打臉。（示意圖／記者許敏溶攝）

網搜小組／趙蔡州報導

3年前學測數學A考題公布時，有老師認為幾乎都是難題，然而有國中生看了卻說「你跟我說這叫難，我都會寫幾題了」，立刻引起其他網友嘲諷，甚至嗆他「期待你數學滿級分」，當時國中生並未回答，沒想到2025年學測成績25日公布後，國中生數學A真的考到了15級分，並回到3年前的留言串打臉對方，留言串也立刻引起網友朝聖，直呼國中生「史詩復仇」、「三年磨一劍，帥！」

事件起因於3年前一篇新聞報導，當年有媒體報導學測考題公布，有數學老師認為數學A都是難題，消息立刻引發網友正反論戰，有人贊同老師「都是難題」的看法，但也有許多學生認為，並非都是難題，還有一名吳姓網友更說「你跟我說這叫難，認真？我一個國中生都會寫幾題了」。

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▲吳姓網友3年後學測考到數學15級分，再次回到留言串回覆。（圖／翻攝自臉書）

吳姓網友的留言一出，立刻引起其他網友嘲諷，甚至嗆他「期待你學測數學滿級分」，當年他並沒有繼續回覆對方，直到今年2月25日2025年學測成績公布，他才又回到留言串表示，自己數學A考到15滿級分，還貼出成績通知的結訓簡訊佐證，直呼「老子等了三年從國中到現在，如何？」

時隔3年的超狂復仇，立刻引發網友留言朝聖，有人說，「君子報仇，3年不晚」、「神串留名」、「數學戰神」、「太強，三年為了打臉」、「這個人真的好猛」、「史詩復仇」、「三年磨一劍，帥！」，甚至有人幫忙Tag當年嗆聲的網友「他3年後出來報仇了，請講話」，但並沒有得到回覆。