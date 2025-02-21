曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）



記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人、文化總會執委、罷免藍委領銜人曹興誠，跟妻子陳如珍於1991年結婚，婚內育有兩子，並於2020年離婚。近日，曹興誠被媒體人謝寒冰爆料2015年時外遇中國籍小三，起初曹稱照片是AI，隨後改口為變造，最後認了是私密照，21日曹又坦言該名女子就是他曾經的「大陸女友」。

曹興誠21日出席美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）的新書發表會。曹興誠在致詞時，突然改口開轟「你拿像樣點的理由嘛，拿我那什麼以前交的中國女朋友，這什麼事呢，蠢！」等於認了該名女子確實為他曾經的情人。

曹興誠表示，「這人家的感情，干你什麼事啊」，痛批他被攻擊因為有小三，所以人品不好，現在攻擊者又說他交了大陸女友，所以會通敵賣台，「這個真的是，真扯」。

對此，謝寒冰表示，該名陸籍女子在大陸有多間企業，跟共產黨是否有關係？以及曹興誠是否因此被操控，這才是大家想問的問題。另外，曹回台多年後，不斷搧風點火，因此忠誠度等問題都需要受到社會檢驗。

臉書粉專「不演了新聞台」盤點3名力挺曹興誠的名嘴，分別為財經網美胡采蘋、親綠名嘴汪潔民及媒體人矢板明夫，感嘆「胡采蘋、汪潔民、矢板明夫吃著火鍋唱著歌。麻匪沒有來劫，但曹司機已經跳車了。」

胡采蘋透過臉書力挺曹興誠，並抛出質疑，「曹興誠行走江湖那麼多年了，都沒出過事情，#你覺得他會現在才翻車麼？」。 汪潔民就酸，「噗，這群人藍營紅粉好好笑，就是不讀書、無腦，何況... 由不演了新聞台發佈於 2025年2月19日 星期三

看到一群藍營紅粉興奮的樣子，真覺得有趣⋯ 老曹從2005年辭去聯電董事長，轉至新加玻，事實上從1990年中國實際負責人早就是宣明智帶領，總經理叫做徐建華，老曹根本不在中國，中國小三怎麼會牽扯到曹興誠呢！ 再說，老曹如果有到中國，也應該是... 由汪潔民發佈於 2025年2月17日 星期一

我也不知道該說什麼好，曹興誠行走江湖那麼多年了，多年來有那麼多緋聞繪聲繪影，都沒出過事情，你覺得他會現在才翻車麼。 由 Emmy追劇時間發佈於 2025年2月18日 星期二