康芮強颱夜與夫吵架離家險跳橋輕生　竹山警及時救回人妻獲表揚

▲竹山分局溪頭派出所警員陳誠獲南投縣警局評選為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中興警分局警員鍾仁傑、竹山警分局警員陳誠先前分別於茶博會為遊客尋得停放車輛、在颱風夜救回意圖輕生婦女，為民服務表現優異，獲南投縣警察局遴選為113年第4期(10-12月)受理民眾報案服務態度績優人員。

中興分局指出，鍾仁傑於光明派出所任職，去年10月6日執行12-14時茶博交通疏導勤務時遇遊客求助，稱忘記早上將車輛停放於何處；鍾仁傑先安撫該民眾情緒，並詢問其車號及停放位置等線索，再查詢車行動向和該車最後經過路段，並請所內同仁協助擴大搜尋範圍，終於在內轆溪停車場找到該車，該遊客對警方於正午炙熱下費時積極尋車之舉深表感謝。

竹山分局表示，陳誠於溪頭派出所服務，去年11月1日凌晨2時50分許接獲一名男子報案，稱與其妻因感情問題在住家談判，因發生口角糾紛，導致妻子情緒激動、駕車離家，揚言輕生，家人透過手機定位得知她前往鹿谷鄉小半天脊背橋附近；當時為強烈颱風康芮過境期間，風強雨大，陳誠研判事態緊急，立即聯絡鹿谷所警員李文智及竹林所警員陳則夫協助尋找，並與溪頭所副所長陳彥諠一同前往手機定位點後，及時發現該名婦女將轎車停放於橋邊，且站立於橋上欲往下跳，陳誠立刻飛奔上前將她拉回，成功阻止憾事發生。

南投縣警察局長謝宗宏表示，感謝所有警員對治安、交通及為民服務的投入與付出，並公開表揚本次評選受理民眾報案服務態度績優人員，期盼同仁與民眾接觸時能有更多同理心，提供貼心服務，繼續做好為民服務工作。