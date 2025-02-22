陸國產AI情趣娃娃有記憶對話　安慰客戶：沒關係！2分鐘也很厲害

▲ 大陸AI情趣娃娃商機無限 。（圖／翻攝 新浪科技）

記者任以芳／綜合報導

廣東中山的一家成人玩偶製造公司金三玩美（WMdoll）因採用了開源AI模型，引發網友和市場高度關注。業者有最新的AI智能系列「MetaBox」，有8種不同的「性格」供用戶選擇，具備長期記憶的能力和對話，傳聞稱娃娃會適時給予安慰，比如會說「沒關係，2分鐘也很厲害了」。

綜合陸媒報導，廣東中山的一家成人玩偶製造公司金三玩美（WMdoll）採用了開源AI模型，目前集成了多種開源大語言模型，包括Meta的Llama模型，同時還計劃整合DeepSeek，今年銷售額預計增長30%，引發網路及市場熱議。

其中，最新的AI智慧系列「MetaBox」，開拓矽膠娃娃的新領域。皮膚觸感柔軟、反應靈敏，可以眨眼、舉手等動作，並且已ㄡ8種不同的性格供用戶選擇，包括溫柔、活潑、知性等，甚至跟人一樣具備長期記憶的能力，可以連續數天進行對話，最多3個月。

創始人兼CEO劉江霞稱，該公司很早就將大語言模型融入到矽膠娃娃中，讓娃娃的反應能力更強、互動性更強，給用戶帶來了更好的體驗。

陸媒《藍鯨新聞》報導，有傳聞稱娃娃會適時給予安慰，比如會說「沒關係，2分鐘也很厲害了」。對此，金三玩美負責人表示，「我真不知它是不是會說兩分鐘這種段子，可能客戶問過，娃娃會有這樣的反饋，但並不是說娃娃一定會說得這麼明白。」

金三玩美也透露MetaBox娃娃售價大約在1500到2000美元之間，不過想要體驗AI交互功能用戶需要先支付100美元的訂閱費，如果暫停訂閱，娃娃就不會提供對話交互等功能了。廠家還表示目前該款AI硅膠只外銷，若在大陸上架必須等到今年四月才會上架。

▼大陸AI情趣娃娃提供安慰對話，「沒關係，只有2分鐘也很厲害了。」（圖／翻攝 新浪科技）