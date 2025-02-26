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馬斯克傳訊「想讓妳再次懷孕」　女網紅控射後不理：怎能當父親

艾希莉聖克萊爾（右圖）自爆5個月前生下馬斯克（左圖）的孩子。（翻攝X@stclairashley、X@elonmusk）

▲艾希莉聖克萊爾（右圖）自爆5個月前生下馬斯克（左圖）的孩子。（翻攝X@stclairashley、X@elonmusk）

圖文／鏡週刊

世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）近來陷入「又當爸」疑雲，美國女網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）早前自爆5個月前為馬斯克生下一名孩子，目前她正提出親子訴訟，求獲得孩子的單獨監護權。她譴責馬斯克缺乏責任感，並向法院提供兩人過去的露骨私訊做證，若聖克萊爾主張屬實，這將是馬斯克的第13個孩子。

根據《時人》獨家報導，26歲的聖克萊爾已經正式對53歲的馬斯克提起監護權訴訟。她在訴狀中聲稱，兩人於2023年5月開始交往，她在2024年1月懷上孩子，孩子於2024年9月出生，名字被稱呼為R.S.C.。不過，聖克萊爾表示，馬斯克自孩子出生以來，僅探視過3次，總時長不到4個小時。

馬斯克傳訊「想讓妳再次懷孕」　女網紅再控他射後不理：怎能當父親？

▲馬斯克2023年與聖克萊爾的合照。（翻攝X@stclairashley）

法律文件顯示，馬斯克首次見到R.S.C.是在2024年9月21日，在紐約市，當時與孩子共度2小時。翌日，他再次探訪，這次僅停留1小時。之後的最後一次會面發生在去年11月30日於德州奧斯汀，過程僅有短短30分鐘。

此外，聖克萊爾在訴訟中指出，馬斯克曾在2024年11月透過簡訊向她表示：「我想再讓妳懷孕。」3個月後，他又發訊息說：「我們還有一整個軍團的孩子要生呢。」內容相當露骨。

聖克萊爾的發言人本月25日向《時人》表示，「這場訴訟與金錢無關，而是關乎孩子的福祉。馬斯克甚至無法維持基本的溝通，更遑論承擔父親的責任。」並補充說：「馬斯克在自己的社交平台上花更多時間談論孩子的母親，而非與她們溝通。我們曾試圖以合作方式解決，但這需要雙方共同努力，而馬斯克完全拒絕對話。」

馬斯克傳訊「想讓妳再次懷孕」　女網紅再控他射後不理：怎能當父親？

▲馬斯克與聖克萊爾的私訊對話曝光，包含聖克萊爾生產後的照片。（翻攝NY Courts）

馬斯克傳訊「想讓妳再次懷孕」　女網紅再控他射後不理：怎能當父親？

▲馬斯克懷抱他與聖克萊爾孩子的照片。（翻攝NY Courts）

聖克萊爾在社群平台X宣布為馬斯克產子後，引起巨大討論，YouTuber「Jerry Rig Everything」在X發文指控馬斯克「拋棄5個月大的孩子，不支付另一名孩子的撫養費，還在重大場合留下孩子獨自一人」，該貼文還附上一張馬斯克帶著4歲兒子X Æ A-Xii走樓梯的照片。

馬斯克隨即回覆「Jerry Rig Everything」，指控那是徹底的謊言，並說：「我一直都自願支付極為豐厚的撫養費，沒有任何外部壓力迫使我這樣做。有時候，孩子媽們索求遠超過小孩實際需求的金額，因此才需要透過法律裁決。」

目前，馬斯克已知的子女共有13名，分別由4名女子所生，他與前伴侶 Grimes 育有3名子女，與前妻賈斯汀威爾森（Justine Wilson）則育有6名子女（其中長子Nevada Alexander出生後不久夭折）。此外，他與 Neuralink 執行長希馮齊利斯（Shivon Zilis）亦育有3名子女。


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