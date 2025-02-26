美百年傳統被打破！　白宮未來將自行決定「誰能採訪川普」

▲川普宣布打破傳統，未來將由白宮選擇可以採訪他的記者，引發媒體不滿。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國白宮25日宣布收回白宮記者協會（WHCA）近百年來選擇採訪團成員的權力，未來政府將自行決定哪些媒體可以採訪川普總統。對此，WHCA表示強烈反對，認為政府此舉將削弱新聞自由，並質疑政府選擇記者團的正當性。

據路透社報導，白宮採訪團成員是少數能進入白宮橢圓形辦公室與總統專機「空軍一號」（Air Force One）等場所採訪川普的記者。長期以來，這些記者都是由WHCA所選，以維持新聞報導的專業性和公平性，而目前的白宮新聞池也有著複雜的輪流制度，平面、電子、廣播和電視媒體的記者會在輪流報導活動後，將內容分享給其他媒體。

然而，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）25日表示，WHCA不應再「壟斷」白宮採訪團成員的選擇權，因此川普政府決定改變現行新聞池制度，未來將由白宮直接挑選記者團成員，不過傳統媒體仍可報導總統行程。

李威特進一步指出，白宮計劃擴大對串流媒體服務的參與，同時保留5大主要電視網的輪換席位；印刷與廣播媒體的輪換機制則將納入更多新媒體平台與電台主持人。

報導稱，這項變革的導火線之一，是川普政府日前禁止美聯社進入記者團，理由是該媒體拒絕使用「美國灣」來稱呼墨西哥灣，違背川普政府的政策立場。對於這一變更，川普回應，「我們現在將發號施令。」

WHCA對川普政府的新措施表示強烈不滿，認為這項決定破壞了美國新聞自由的獨立性，並使政府具備挑選記者的權力，違反民主原則。 WHCA主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）直指，「在自由國家，政府不應決定誰能報導總統」，同時批評白宮未在事前發出通知。