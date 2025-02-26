荒郊野外也要賭！天九牌賭場藏山區工寮　警破門43賭客竄逃

▲天九牌賭場藏身隱密工寮遭警破門查緝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市警察局靖紀小組與湖內分局日前接獲情資，指田寮區牛稠埔段一帶有工寮疑似成為非法聚賭場所。專案小組經蒐證後，25日晚間破門查緝，在場賭客嚇得四處竄逃。警方在現場逮到賭場主持人、工作人員及包含43名賭客，偵訊後依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦。

▲▼警破門查緝山區賭場，43賭客嚇到竄逃全栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

這處天九牌職業賭場藏匿在田寮區牛稠埔段一帶，且工寮隱藏於樹叢後方，環境極為隱密。警方接獲情資後，隨即成立專案小組展開調查，經縝密探訪及蒐集事證後，並向橋頭地方法院聲請搜索票。

專案小組25日21時30分許持搜索票前往查緝，現場破壞柵門鎖鍊進入，賭客見警衝入嚇到驚慌失措，四處竄逃，但仍遭警方逐一逮回。

▲▼警破門查緝山區賭場，43賭客嚇到竄逃全栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

行動中共查獲56歲賭場主持人林男，及兩名工作人員50歲葉男及25歲蔣男，當場也查獲43名賭客。警方於現場查扣天九牌7副、賭資16萬2,000元、抽頭金1萬8,000元、骰子一批等證物，全案偵訊後，依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦。