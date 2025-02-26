織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

▲林業保育署台東分署預計舉辦9場次的公益贈苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

迎接春暖花開的植樹月，搭配今年植樹月主題「織一片生態綠網」，林業保育署台東分署預計舉辦9場次的公益贈苗，並規劃21種共10,250株的台灣原生種苗木進行發贈。民眾可憑2張1至3月未開獎的紙本發票兌換1株苗木，募集的發票將捐贈給縣內公益團體使用。各場次贈苗種類及方式略有不同，詳細資訊可參閱活動海報或電洽各場次主辦單位。

今年規劃的21種台灣原生種植物中，包含原住民族常使用的「原民植物」及民間生活中常栽植的「民俗植物」。原民植物包括白水木、小葉厚殼樹、黃荊、月橘（七里香）、過山香、江某、青剛櫟、大頭茶、食茱萸、土肉桂、川上氏月桃及越橘葉蔓榕等；民俗植物則有毛苦參、台灣香檬、金毛杜鵑、永康山茶、檄樹（諾麗果）、台灣肖楠、三星果藤及兔腳蕨（杯狀蓋骨碎補）等。植物種類多樣，涵蓋草本、蕨類、灌木及喬木。

114年林業保育署台東分署的9場次贈苗活動分別為：

3月5日 10時 於關山鎮天后宮

3月9日 9時30分 於東河鄉東河國小

3月11日 10時 於延平鄉武陵國小

3月12日 9時 於台東分署成功工作站及10時30分於台東分署大武工作站

3月14日 9時 於金峰鄉嘉蘭溫泉公園

3月15日 9時 於台東森林公園（市集消費滿額贈送）

3月19日 9時 於台東分署知本工作站

3月22日 10時 於林業保育署台東分署（本場次試辦雲端發票捐贈兌換）