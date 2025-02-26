共露營場須設置污水處理設施　違者最高可處300萬罰鍰

▲共露營場須設置污水處理設施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來，國人露營活動蔚為風潮，然而部分露營場因缺乏完善的污水處理設施，導致廢水直接排入河川或滲入土壤，影響水源與生態環境。為改善此問題，環境部自今年3月1日起，納管露營場污水，規範水污染管制區內露營場，應收集污水並設置污水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準，以維護水資源與生態環境，如違反可依水污染防治法裁處最高300萬元。

台東縣政府表示，台東擁有壯麗的山海景觀與豐富的自然生態，一直是深受民眾喜愛的觀光與露營勝地。然而，環保與永續旅遊同樣重要，環境部新規範要求營地業者設置符合標準的污水處理設施，請業者多加配合，以避免水源污染。

台東縣環保局指出，多數露營場非屬水污染防治法列管指定事業規模及類別，導致部分業者未妥善處理污水，此次環境部依水污染防治法第30條第1項第5款，修正公告「禁止足使水污染行為」，將露營場沖洗式廁所與生活雜排水納入規範，露營場若未將污水納入下水道系統、集中處理場或委託廢水處理業者處理，將被視為違規，處以3萬元至300萬元罰鍰。此外，若放流水水質未達標準，將另處3千元至30萬元罰鍰。

環保局呼籲，露營場業者應儘早完成污水處理設施建置，確保營地環境整潔，提升遊客體驗，共同打造永續發展的生態旅遊環境。此外，也鼓勵民眾採行「無痕露營」方式，減少對自然環境的影響，讓戶外休憩活動與自然生態和諧共存，也能讓更多人能夠長久享受優美的大自然。