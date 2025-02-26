台東縣府邀勵志中學主任顏子揚　分享透明晶質獎參獎經驗

▲志中學主任顏子揚分享透明晶質獎參獎經驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導



台東地政事務所正籌備報名參加競逐法務部廉政署辦理「透明晶質獎」，台東縣政府政風處與台東地政事務所於26日舉行「廉能治理經驗分享會議」，邀請法務部矯正署勵志中學政風室主任顏子揚從豐富案例分享「感動服務結合廉能治理」經驗，以期協助地政事務所團隊從另一個面向感受透明晶質獎。



台東縣政府表示，激勵機關追求廉能治理，推動資訊及行政透明，獎勵整體廉能作為，並提升人民對政府的信賴感，是縣府努力方向，並結合台東縣長饒慶鈴「開放、整合、創新」的施政理念，讓台東在行政透明與機關廉持續推動。



台東縣政府政風處指出，受邀「廉能治理經驗分享會議」的顏子揚主任，曾服務於鄉鎮公所及少年矯正機構，歷練扎實基層服務經驗，期間透過電子繳款書系統，發掘公有零售市場承租戶多年未繳交增建使用費，及公立幼兒園未依規定收取學雜費等多項風險。

另外，又利用專業協助機關強化工程二級督導以提升公共工程品質，建構有效內控防弊機制，並透過差別費率讓零售市場轉虧為盈，對機關廉政興利具有重大貢獻。並且協助少年矯正機關結合「行政透明及少年保護措施，竭力阻止人口販運重複發生」，讓「法務也能充滿感動的溫度」。



顏子揚豐富的基層服務經驗分享，讓地政事務所團隊受益匪淺，啟迪地政事務所團隊，揉合在地風土民情，展現具有特色「廉政治理亮點」。