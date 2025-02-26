不理吳崢對賭辭職！　傅崐萁嗆：民進黨散播假訊息不是新鮮事

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（26日）指民進黨中央下預算攻擊他，讓民進黨新聞輿情部主任吳崢對嗆「傅崐萁拿得出證據黨部下預算買媒體攻擊他，我辭職，拿不出來，你辭職，一句話敢不敢？」對此，傅崐萁再回應，民進黨透過購買媒體來抹黑在野黨立委、散播不實訊息，早已不是新鮮事，做為執政黨，是否濫用社會資源來打壓異己？這樣的行為符合民主國家的價值嗎？民進黨主席賴清德應該向社會大眾做出清楚交代。

傅崐萁拿工程會資料指出，三立與民視在過去八年間共獲得將近600件政府標案，總預算高達95億元，其中許多標案為限制性招標。此外，立法院預算中心的報告也指出，近三年來，包括衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部及客委會等部會的媒體宣傳經費，「得標廠商集中度甚高」。尤其是行政院與各部會在112年度的反詐騙影片及媒體行銷標案，總計4562萬元，其中民視竟獨得94%，幾乎由一家公司壟斷。

傅崐萁說，這些公開資料擺在眼前，民進黨是否應該向人民做出說明，甚至道歉？賴清德更應該親自回應，而不是讓黨內人士閃爍其詞、避重就輕，面對如此嚴肅的問題，期待賴清德展現執政者的高度，正面回應社會的疑問。

另外，傅崐萁也提到，日前台中市百貨發生氣爆，賴清德慰問金縮水竟扯立院刪預算，且造謠消防預算遭砍，事實上，消防署114年預算共編列57億2146萬元，比去年多約28億元，委員會及院會審議後均未刪減預算，僅凍結12億1377萬元，要民進黨不要再造謠，並期待賴清德的回應。