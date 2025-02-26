民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代助理費涉貪案頻傳，尤其親人涉案是常見樣態，雖法律上對民意代表並無任用助理限制，總統兼任民進黨主席賴清德今（26日）仍在中常會上要求，黨籍助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人所託。

據轉述，賴清德中常會上表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，要在此向本黨所有民意代表約法三章。

賴清德續指，第一，民意代表助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使本黨形象受損。

賴清德直言，第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。

賴清德強調，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人對我們的託付，與全體黨公職共勉。

對此規定，綠委王定宇會後受訪時表示，賴清德提出這一項提案，而且要求中常會今天做出決議，提案相當重要，不針對任何個案，但助理費案非常重要、影響層面廣、人民感受也深，必須要處理，民進黨是台灣人民培養長大的政黨，選舉時很多民眾來當志工、一毛錢都沒拿，怎麼能當民代後聘請家人來領薪水。

王定宇指出，外面民眾來幫忙，是無怨無悔志工，擔任公職後聘請三等親領公費薪水，這不應該，賴清德當場做決定，要求民進黨所有民選公職人員，不得聘用三等親內親屬擔任公費助理，給予一定時間調整，將來列入黨規章中，不遵守會有黨紀問題。

王定宇補充，要求各民選公職人員對於助理晉用以培養年輕人為主、提供他們機會，由民進黨中央及各公職人員協助聘用公費助理，有多元管道進修、學習、成長機會，相關經費一起籌措，包含賴清德總統的選舉補助款等，通過後大家蠻振奮的，也要求盡快實施，這是該做的事情。

至於實施時間點？王定宇解釋，如果要求三等親內不能擔任公費助理，助理不是那麼好找，給半年時間調整，如果做不到就要面對黨紀處理，現場大家掌聲鼓勵，這是好的事情，比法律更嚴格，這是態度也要具體落實做法。很多助理費爭議來自親人、親信、公費當私費，相關任用上應該要更嚴謹。