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第74屆信義鄉運會開幕　攜刀帶弓鳴槍扮狙擊手...各村創意進場吸睛

▲信義鄉運動會暨歲時祭儀及傳統技能競賽開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲信義鄉運動會暨歲時祭儀及傳統技能競賽開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的信義鄉運動會今年邁入第74屆，25日於信義鄉運動廣場熱鬧開幕，除由明德部落帶來開幕演出，各村也逐一創意進場，攜刀、帶弓、鳴槍、祈福、擊鼓，甚至全身偽裝的狙擊手都一起繞場，並點燃聖火，展現原住民活力，整個活動宛如嘉年華盛會。

南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅、行政院原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安及各村村長都出席參加，許淑華表示，信義鄉出了很多運動人才，在國內外各項比賽中發光發熱，期盼鄉運成為運動員搖籃，鼓勵鄉內的運動選手持續追夢、登上國際舞台。

▲信義鄉運動會暨歲時祭儀及傳統技能競賽開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲信義鄉運動會暨歲時祭儀及傳統技能競賽開幕。（圖／南投縣政府提供）

信義鄉運動會於2月26日、27日安排籃球、排球賽，2月28日為田徑賽，另有歲時祭儀及傳統技能競賽，除了傳統負重、傳統射箭、傳統摔角、傳統拔河、傳統狩獵等，今年新增比腕力等項目；許淑華說，原住民傳統技藝競賽也是一種文化的傳承，更是全鄉各村落社區情誼的交流，讓不同部落的族人有機會互相學習、交流技藝，深化布農族人對祭儀文化認同，具有傳承和教育的意義。

▲信義鄉運動會暨歲時祭儀及傳統技能競賽開幕。（圖／南投縣政府提供）

鄉長全志堅說，信義鄉近年來培育許多優秀的動選手，希望透過獎勵制度做為運動員後盾，展現布農族體能的信義鄉運未曾中斷，也讓各項運動蓬勃發展；信義警分局則利用機會參與活動、進場時跳舞，並進行反詐騙宣導方式。

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